الخميس, يوليو 20, 2023
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بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

النيابة العامة في قطر قضت بحبس مغردين على ذمة التحقيق بسبب الإساءة لمواطنة "بطلة الشطرنج جو شين"، بعد تحقيقها إنجازًا لصالح الدولة في أحد المجالات الرياضية

كتب باسل سيد
بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية
بطلة الشطرنج القطرية جو شين
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وطن- أصدر النائب العام في قطر أمرًا اليوم، الخميس، بحبس مغردين احتياطًا على ذمة التحقيق بعد قيامهم بالإساءة إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازًا لصالح الدولة في أحد المجالات الرياضية دون ذكر أي تفاصيل، بينما كشف البعض أن المواطنة المقصودة هي بطلة الشطرنج القطرية “جو شين”.

وبحسب بيان لمكتب النائب العام، فإن هذا “من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة ويشكل جريمة جنائية، ويعد مخالفًا للقيم الاجتماعية والمبادئ ويشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.”

وتابع أن ما حدث من قبل المغردين المشار إليهما “يعد مخالفاً للمبادئ والقيم الاجتماعية وإثارة النعرات العنصرية والبغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.”

البيان يقصد بطلة الشطرنج القطرية “جو شين”

وبينما لم يكشف بيان النائب العام عن اسم المواطنة التي حققت إنجازا رياضيا لقطر، أكد العديد من النشطاء أن يشير لواقعة سخرية البعض من بطلة الشطرنج القطرية “جو شين”، التي فازت بذهبية الشطرنح السريع في البطولة العربية التي أقيمت في الجزائر.

وكان مغردون قطريون ردوا على بعض التعليقات التي حملت تعليقات وُصفت بـ”المسيئة” تجاه اللاعبة.

وشهد خبر فوز شين بلقب ذهبية الشطرنج السريع في البطولة العربية عددا من التعليقات التي وُصفت بـ”المسيئة” والتي ركزت على أن أصل اللاعبة ليس قطريا.

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النائب العام يُصدر أمرًا بحبس مغردين احتياطًا على ذمة التحقيق

وبعد القبض على مستخدمي تلك الحسابات والتحقيق معهم، أمر النائب العام بحسب وسائل إعلام قطرية، بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

ومن المتوقع أن يواجهوا عقوبة السجن والغرامة المالية.

وتعد الإساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سب، تشهير، نشر بيانات شخصية، جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية تحت بند الجريمة الالكترونية.

يذكر أن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين , وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

تفاعل القطريين مع قرار النائب العام

وأثار القرار تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر، وكتب حمد القحطاني:”كفو عليكم. وكلنا متساويين في البلاد و التنمر والعنصرية مرفوضة في المجتمع ومنبوذة اخلاقياً ودينياً.”

من جانبه لفت “علي بن عيسى الخليفي” إلى أن النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

وأوضح أن “تجاوز هذا الحد إلى الطعن والتجريح. يوجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف.”

مغرد آخر قال:”أخطأ الشباب هداهم الله .. ونأمل أن تكون مجرد طيش فأغلب أبنائنا ليس فهم عنصرية ان شاء الله .. ولكن احيانا تأتي التعليقات الناقدة في غير محلها .. ونتمنى ان لا يطول احتجازهم.”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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