الشيف بوراك مصدوم من خيانة والده.. تفاجأ مما فعله وقرر الانتقام (فيديو)

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وطن- في خطوة غير مُتوقعة، فاجأ الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، متابعيه برفع دعوى قضائية ضدّ والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله بعد خلاف دار بينهما في فبراير الماضي.

وخاطب الشيف العالمي بوراك متابعيه على إنستغرام، عبر مقطع مُصوّر أوضح فيه أنه رفع الدعوى القضائية بتهمة الاحتيال عليه سرا، فيما يخص مطاعمه الشهيرة من قبل والده، مؤكداً أنّه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

وفي تصريحات غير مسبوقة، أكد الشيف بوراك أن والده قد احتال عليه وباع فرع مطعمه الناجح في إسطنبول بطريقة غير مشروعة، لرجل أعمال يحمل الجنسية الأجنبية.

📢 CZN Burak babasıyla davalık oldu: 💬 "Emek hırsızlarına itibar etmeyin" Video haber 📺👇🏻https://t.co/5wI9s9i4UA pic.twitter.com/aRpQLnevyj — T24 (@t24comtr) July 19, 2023

الشيف بوراك ضحية خداع والده

أكد بوراك، وهو الشيف الشهور والمعروف عالمياً بموهبته الإبداعية في فنون الطهي التقليدية والحديثة، أن والده كان شريكًا له في العديد من المشاريع التجارية، لكنه خدعه وقام ببيع فرع المطعم الشهير في إسطنبول لأحد رجال الأعمال الأجانب دون علمه أو الحصول على موافقته، حسب ما نقل عنه موقع “ميديابار” (Medyabar) التركي.

وأشار بوراك الى أن الفرع الذي باعه والده كان مؤسسة ناجحة بناها بجهود كبيرة. مُشددا أن والده كان ينكر الأمر في البداية ويحاول إخفاء الحقيقة عنه، لكن بعد التحقيقات والمعلومات من الشهود اتضح أن هذا الأمر قد تم بالفعل.

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وعبّر الشيف بوراك عن خيبة أمله الكبيرة تجاه والده الذي كان يعتبره قدوة في حياته. وعليه قرر بوراك أوزدمير رفع دعوى قضائية ضد والده، وطالبه بكشف الحقيقة وتحميله المسؤولية الكاملة.

CZN Burak, babası tarafından dolandırıldı. Babası hakkında suç duyurusunda bulunan CZN Burak, İstanbul’daki restoranı gizlice yabancı bir iş adamına sattığını belirtti. pic.twitter.com/dzMxf9WwSI — Kadraj Magazin (@kadrajmag) July 18, 2023

وحسب مانقلت وسائل إعلام محلية، يأمل بوراك أن يتم محاسبة والده وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبمطعمه.

ولفت أنّه لم يعد يمتلك أيّ مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلًا: “أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي”.

السبب: زلزال تركيا المدمّر

بدأت خلافات الطاهي الشهير مع والده في فبراير الماضي، مع قرار بوراك التوجه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.

واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.

ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول القادم.ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.