الخميس, يوليو 20, 2023
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رياضة

السومة تنازل عن هذا المبلغ الضخم من أجل الرحيل عن الأهلي السعودي

السوري السومة تنازل عن مليون ونصف دولار وراتبه للموسم المقبل من أجل الرحيل عن الأهلي السعودي

كتب فارس أبو شيحة
عمر السومة تنازل عن مبلغ من أجل الرحيل عن الأهلي السعودي
عمر السومة تنازل عن مبلغ من أجل الرحيل عن الأهلي السعودي
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وطن- وقع النجم السوري عمر السومة 34 عاماً، على مخالصة مالية مع نادي الأهلي السعودي من أجل الموافقة على رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف إلى قطر.

وأفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن اللاعب السوري السومة سيرحل بشكل رسمي عن صفوف نادي أهلي جدة السعودي هذا الصيف، أي قبل عام على نهاية عقده. بعد توقيعه على مخالصة مالية مع النادي السعودي.

تنازل عمر السومة

وبينت الصحيفة، بأن هداف نادي الأهلي السعودي التاريخي عمر السومة. تنازل عن مبلغ مليون ونصف دولار أمريكي، والمتمثلة في المستحقات المتبقية في رصيد اللاعب مع النادي، إلى جانب تنازله عن راتبه في العام الأخير من عقده.

وكان عقد السوري السومة سينتهي مع نادي أهلي جدة السعودي. في صيف عام 2024، لكن اللاعب فضل الرحيل عن النادي هذا الصيف.

استبعاد عمر السومة

وخرج  السوري السومة من حسابات نادي أهلي جدة السعودي، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق المتوجه إلى النمسا لخوض معسكره التدريبي، استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

كما وقضى تجربة السومة مع العربي القطري الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، بعد هبوط الفريق من الدوري السعودي الممتاز (روشن).

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ووفق مصادر في شبكة قنوات (الكأس) القطرية، فإن عمر السومة سيتعاقد مع العربي القطري. بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، بعد رحيله عن نادي أهلي جدة السعودي، بعد الأداء الملفت الذي ظهر فيه اللاعب مع الفريق.

كما ولعب السومة 27 مباراة في مختلف المسابقات مع العربي القطري الموسم الماضي، نجح في تسجيل 27 هدفاً وصناعة 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

السوري السومة
السوري السومة

وخلال مسيرة السومة مع أهلي جدة السعودي الذي انضم إلى صفوفه عام 2014. قادماً من القادسية الكويتي، لعب 180 مباراة في مختلف البطولات، سجل 144 هدفاً وصنع 24 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما وتوج مع الأهلي السعودي بالعديد من الألقاب والبطولات، لعل أبرزها الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر السعودي وغيرها. وهداف دوري روشن 3 مرات طوال مشواره مع النادي.

المصدروطن + الرياضية السعودية

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