السعودي مهند قطان يستعرض جسد خطيبته اللبنانية غادة الترك ويهاجم المستنكرين (شاهد)

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وطن– تصدر عقد قران رجل الأعمال السعودي مهند قطان، والمؤثرة اللبنانية غادة الترك، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مهند قطان عن الخبر السعيد، عبر حسابه على تويتر، بنشر صورة لهما مع تعليق “تم وبحمد الله اليوم عقد قراني على حبيبتي وشريكة حياتي غادة الترك.. الله يوفقنا ويباركلنا ويسعدنا ويجمع بيننا بالمعروف”.

ملابس غادة الترك

بينما نشرت غادة الترك التي تقيم في السعودية فيديو أثناء تبادل دبل الخطوبة بينها وبين مهند قطان، وسط سعادة لا توصف.

لكن مهند قطان وغادة الترك تعرضا إلى هجوم واسع من الناشطين، بسبب ملابس الأخيرة.

حيث ارتدت غادة التي تعمل كمدربة لياقة بدنية، جمبسوت أبيض، بعدة فتحات من الأعلى تكشف بطنها وصدرها وظهرها.

هجوم الناشطين

وجاء في التعليقات :”لابسة من غير هدوم”.

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وكتب آخر: “اذا رجالك ما ثار من الحمية وكرِه شركة غيره في حقه (وهي انتِ). ولا ثارت نفسه لإبدائك زينتك ومحاسنك لغيره هذا مو رجال، طيب مابالك بديوث هو يعرضك على الأشهاد”.

وقال ثالث: “الزواج الذي بدايته فيما لا يُرضي الله فلن يدوم إلّا فيما لا يُرضي الله”.

ونصحه ناشط رابع “طيب ماهو لازم التفسخ والتحضن بهذا الشكل قدام الناس.. استرها واحشمها عشان ربي يجمع ما بينكم في خير”.

لكن مهند قطان تجاهل جميع تلك التعليقات.. وعلق عليها ساخراً: “الله على كمية الحسنات الي قاعده تجيني في أول يوم في السنة”.