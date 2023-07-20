الاتفاق السعودي يُوقع مع جوردان هندرسون قائد ليفربول.. وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون 33 عاماً، يقترب من التوقيع مع نادي الاتفاق السعودي، قادماً من نادي ليفربول هذا الصيف.

وقالت صحيفة (ذا أتليتيك) البريطانية، بأن قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون، سيرافق زميله السابق ستيفن جيرارد، الذي سيتولى تدريب فريق الاتفاق السعودي الموسم القادم.

وكان أسطورة ليفربول جيرارد له الدور المهم في إنجاح تلك الصفقة بين الناديين في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

الاتفاق يوقع مع جوردان هندرسون

وبينت الصحيفة، بأن الإنجليزي هندرسون لاعب وسط ليفربول وقائد الريدز، براتب 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، كما سيتقاضى نادي ليفربول نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق الانتقالات، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” توصل ليفربول والاتفاق إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن رسوم جوردان هندرسون”.

EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦 Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi. Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

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كما وأضاف رومانو، ” وافق هندرسون بالفعل على صفقة مدتها ثلاث سنوات. مع الاتفاق السعودي الأسبوع الماضي، يجب فحص المستندات، ثم وقت التوقيع والانتقال إلى السعودية”.

من هو اللاعب جوردان هندرسون؟!

جوردان هندرسون، لاعب كرة القدم الإنجليزي المحترف، من مواليد ال17 من شهر يونيو عام 1990، صاحب ال33 عاماً. يلعب في مركز خط الوسط.

كما وبدأ هندرسون مسيرته الكروية في عالم كرة القدم، من أكاديمية سندرلاند عام 1998. لينتقل بعدها إلى صفوف فريق كوفنتري سيتي بصفقة على سبيل الإعارة عام 2009.

وفي عام 2011 تعاقد نادي ليفربول مع هندرسون، حيث شارك في 491 مباراة بمختلف المسابقات على مستوى البطولات المحلية والقارية، مسجلاً 33 هدفاً. كما وصنع 58 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما وتوج الإنجليزي هندرسون بالعديد من الألقاب. مع نادي ليفربول (الريدز)، لعل أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر بأن عقد جوردان هندرسون مع ليفربول الإنجليزي في صيف 2025، إلا أن اللاعب يقترب من الرحيل عن صفوف الريدز هذا الصيف.