الاتفاق السعودي يُوقع مع جوردان هندرسون قائد ليفربول.. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون 33 عاماً، يقترب من التوقيع مع نادي الاتفاق السعودي، قادماً من نادي ليفربول هذا الصيف.

وقالت صحيفة (ذا أتليتيك) البريطانية، بأن قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون، سيرافق زميله السابق ستيفن جيرارد، الذي سيتولى تدريب فريق الاتفاق السعودي الموسم القادم.

وكان أسطورة ليفربول جيرارد له الدور المهم في إنجاح تلك الصفقة بين الناديين في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وبينت الصحيفة، بأن الإنجليزي هندرسون لاعب وسط ليفربول وقائد الريدز، براتب 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، كما سيتقاضى نادي ليفربول نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق الانتقالات، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” توصل ليفربول والاتفاق إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن رسوم جوردان هندرسون”.

EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦

Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi.

Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023