موعد مباراة النصر ضد بنفيكا القادمة والتشكيلة في وديات الأندية

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وطن- يلتقي فريق النصر ضد بنفكيا البرتغالي، الخميس، في مباريات وديات الأندية، استعداداً للموسم القادم والبطولة العربية للأندية مع نهاية الشهر الجاري.

وستقام مباراة النصر وبنفكيا داخل ملعب ( ألفارفي) في دولة البرتغال، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة النصر ضد بنفيكا

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وستبث أحداث المباراة الودية القوية والمثيرة بين النصر وبنفكيا، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

كما وستنقل مجريات المباراة بين كلا الفريقين على قناة (SSC SPORT 5)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 4/3.

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معلق مباراة النصر ضد بنفيكا القادمة

وسيعلق على مجريات دقائق المباراة بين النصر وبنفيكا، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي عبد الله الحربي.

تشكيلة النصر ضد بنفيكا القادمة

وسيدخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة الودية أمام بنفيكا بتشكيلة أساسية متوقعة في وديات الأندية قبيل انطلاق البطولة العربية للأندية والموسم الجديد، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، دافيد أوسبينا.

دفاع النصر: ألفارو غونزاليز، عبدالاله العمرى، غيسلان كونان، كيم جين سو.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، لويس جوستافو، تاليسكا، سامى النجعى.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

وكان النصر السعودي قد تلقى الخسارة الثقيلة في المواجهة الماضية أمام سيلتا فيغو بخماسية نظيفة دون مقابل، في وديات الأندية.

كما وسيواجه نادي النصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في الأيام القادمة، قبيل مواجهة الشباب في البطولة العربية للأندية في ال28 من شهر يوليو/ تموز الجاري.