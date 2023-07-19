الأربعاء, يوليو 19, 2023
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رياضة

لاعب الهلال السابق يفضح النجوم القادمين إلى الدوري السعودي بتصريح ناري! (فيديو)

نجم الهلال السابق إيغالو: اللاعبون القادمون إلى الدوري السعودي يلعبون من أجل المال وليس للشغف

كتب فارس أبو شيحة
لاعب الهلال السابق إيغالو
لاعب الهلال السابق إيغالو
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وطن- فضح النجم النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الهلال السعودي السابق 34 عاماً، كافة النجوم القادمين إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز ، من كبرى الأندية في القارة الأوروبية العجوز هذا الصيف.

وقال النيجيري إيغالو الذي رحل عن صفوف نادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ” جميع اللاعبون القادمون إلى الدوري السعودي يلعبون من أجل المال فقط”.

لاعب الهلال السابق يفضح النجوم القادمين إلى الدوري السعودي

وتابع إيغالو، ” كريستيانو رونالدو حقق مما حققت 100 مرة طوال مسيرتي، وفي النهاية ذهب إلى السعودية. كما وبكل تأكيد جاء من أجل المال”.

كما وأردف، ” الأموال والمبالغ التي عرضت على ليونيل ميسي لكي يأتي إلى السعودية كانت جنونية، وكان سيحصل على ضعف راتب كريستيانو رونالدو”.

واستكمل، ” نلعب كرة القدم من أجل المال وليس الشغف، ولو جاء لي عرض مثالي من نادٍ غير الهلال سأوافق بالتأكيد”.

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ميسي سبب رحيلي عن الهلال السعودي

وواصل، ” للأسف لم يتم تجديد عقدي. هذا الصيف مع الهلال، بسبب تأكيد انتقال ميسي إلى النادي”.

كما وختم نجم الهلال السابق، ” صفقة ميسي إلى الهلال السعودي كانت محسومة، لكنني تفاجئت عندما علمت أنه ذهب إلى ميامي..”.

وانضم النجم النيجيري إيغالو إلى صفوف نادي الهلال السعودي عام 2022، قادماً من نادي الشباب، حيث لعب مع الزعيم الآسيوي 60 مباراة. سجل فيها 43 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة وفق ما ذكره موقع جوول الرياضي.

وسيلتقي الهلال السعودي أمام دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء، في مباريات ودية الأندية، في إطار الاستعدادات للبطولة العربية للأندية والموسم المقبل.

تصريح إيغالو عن النجوم القادمين إلى الدوري السعودي
تصريح إيغالو عن النجوم القادمين إلى الدوري السعودي

يذكر بأن نادي الهلال قد أنهى موسمه الماضي في ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، خلف المتصدر اتحاد جدة والوصيف النصر. برصيد 59 نقطة، كما توج بكأس الملك السعودي.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة

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