لاعب الهلال السابق يفضح النجوم القادمين إلى الدوري السعودي بتصريح ناري! (فيديو)

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وطن- فضح النجم النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الهلال السعودي السابق 34 عاماً، كافة النجوم القادمين إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز ، من كبرى الأندية في القارة الأوروبية العجوز هذا الصيف.

وقال النيجيري إيغالو الذي رحل عن صفوف نادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ” جميع اللاعبون القادمون إلى الدوري السعودي يلعبون من أجل المال فقط”.

لاعب الهلال السابق يفضح النجوم القادمين إلى الدوري السعودي

وتابع إيغالو، ” كريستيانو رونالدو حقق مما حققت 100 مرة طوال مسيرتي، وفي النهاية ذهب إلى السعودية. كما وبكل تأكيد جاء من أجل المال”.

كما وأردف، ” الأموال والمبالغ التي عرضت على ليونيل ميسي لكي يأتي إلى السعودية كانت جنونية، وكان سيحصل على ضعف راتب كريستيانو رونالدو”.

واستكمل، ” نلعب كرة القدم من أجل المال وليس الشغف، ولو جاء لي عرض مثالي من نادٍ غير الهلال سأوافق بالتأكيد”.

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ميسي سبب رحيلي عن الهلال السعودي

وواصل، ” للأسف لم يتم تجديد عقدي. هذا الصيف مع الهلال، بسبب تأكيد انتقال ميسي إلى النادي”.

كما وختم نجم الهلال السابق، ” صفقة ميسي إلى الهلال السعودي كانت محسومة، لكنني تفاجئت عندما علمت أنه ذهب إلى ميامي..”.

"نحن نلعب لأجل المال وليس للشغف" 💣 أوديون ايغالو لن يرفض عرضًا من نادي سعودي غير الهلال، ويؤكد أن ليونيل ميسي سبب عدم تجديد عقده 🗣️❌ pic.twitter.com/j3z5hSVLDQ — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) July 19, 2023

وانضم النجم النيجيري إيغالو إلى صفوف نادي الهلال السعودي عام 2022، قادماً من نادي الشباب، حيث لعب مع الزعيم الآسيوي 60 مباراة. سجل فيها 43 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة وفق ما ذكره موقع جوول الرياضي.

وسيلتقي الهلال السعودي أمام دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء، في مباريات ودية الأندية، في إطار الاستعدادات للبطولة العربية للأندية والموسم المقبل.

يذكر بأن نادي الهلال قد أنهى موسمه الماضي في ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، خلف المتصدر اتحاد جدة والوصيف النصر. برصيد 59 نقطة، كما توج بكأس الملك السعودي.