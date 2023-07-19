الأربعاء, يوليو 19, 2023
الرئيسيةحياتناكيم كارداشيان بملابس داخلية بنقشة جلد الثعبان.. "خاطر وسترى النتيجة" (شاهد)
حياتنا

كيم كارداشيان بملابس داخلية بنقشة جلد الثعبان.. “خاطر وسترى النتيجة” (شاهد)

لم تتردد كيم كارداشيان في نشر صورها بعلامة البيكيني الخاصة بها هذا الصيف

كتب رفيف عبدالله
كيم كارداشيان بملابس داخلية بنقشة جلد الثعبان..
كيم كارداشيان
- Advertisement -

وطن- تركت كيم كارداشيان القليل لخيال متابعيها مع أحدث صورها بالبيكيني.

شاركت كيم كارداشيان (42 عاماً)، أحدث صورها بالبيكيني على انستجرام.

كانت الأم لأربعة أطفال ترتدي قطعة علوية سوداء صغيرة من البيكيني وثونغ داخلي بطبعة جلد الثعبان.

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان أذهلت متابعيها البالغ عددهم 362 مليونًا من خلال نشر صورتين جديدتين للبيكيني وهي تتسكع بجوار حمام السباحة

خاطر

علقت كيم كارداشيان على الصور: “خاطر وستتلقى النتيجة”.

في أحدث جلسة تصوير لها ، التقطت كارداشيان الصورة على كرسي ، وخلفها أشجار النخيل وإطلالة جميلة على المحيط.

كيم كارداشيان
يبدو أن كيم ترتدي مقاساً أصغر من مقاسها

لم تتردد كيم كارداشيان في نشر صورها بعلامة البيكيني الخاصة بها هذا الصيف.

- Advertisement -

في وقت سابق من هذا الشهر ، ظهرت كارداشيان بالبيكيني الأزرق الساطع في جلسة تصوير أنيقة نُشرت على انستجرام.

أطفال كيم كارداشيان

بالإضافة إلى امتصاص أشعة الشمس ، فإن النجمة الأمريكية توازن بين قضاء الوقت مع أطفالها.

كيم كارداشيان
لم تتردد كيم في نشر صورها بعلامة البيكيني الخاصة بها هذا الصيف

يوم الأحد ، شاركت نجمة الواقع مقطع فيديو على “تيك توك” لنفسها وهي تخبز فطائر التفاح مع ابنتها نورث وأحد أصدقائها.

في نفس الشهر ، ظهرت كارداشيان في بودكاست جاي شيتي وانفتحت حول الموازنة بين العمل والأمومة.

قالت “أعتقد أن كيفية الموازنة في العمل هو عندما تكون في المنزل حاضرًا حقًا. الأطفال ، كل ما يريدونه هو الوقت. إنهم يريدون وقتك فقط”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيم كارداشيان تبكي وتوجه رسالة لكاني ويست مباشرة على الهواء..ماذا قالت؟!

حياتنا

“الفودكا” سر تربية كيم كارداشيان .. نصيحة غير متوقعة من والدتها!

حياتنا

كيم كارداشيان في أسوأ إطلالة .. تشبه لعبة “ماين كرافت” (شاهد)

حياتنا

لعنة فيديو كيم كارداشيان الإباحي تلاحقها.. طليقها كاني ويست يعاقبها بطريقة غريبة!

حياتنا

كيم كارداشيان تكشف عن حقن البوتوكس في جزء غريب من جسدها!

حياتنا

زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد)

حياتنا

كيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!

حياتنا

كيندال جينر حديث ليلة عالم الموضة بنيويورك.. زي شفاف كشف حلمات صدرها ومؤخرتها (شاهد)

حياتنا

أماندا هولدن تكشف سبب بروز حلمات صدرها تحت ملابسها.. ما علاقة كيم كارداشيان؟!

حياتنا

كيليان مبابي وكيم كارداشيان.. صحفية فرنسية تكشف مفاجأة بينهما!

حياتنا

كيم كارداشيان في مراهقتها.. صور لم تنشر من قبل تصدم متابعيها! (شاهد)

حياتنا

ما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الشوري العُماني يقر مقترحا بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط بدلاً من السجن والغرامة في هذه المادة

مسنة بريطانية تنهي علاقتها بحبيبها المصري وتستبدله بقط وتكشف كيف كانت تمارس الجنس!

فيديو لحادث مروري عنيف فجع اليمنيين ودماء متناثرة بغزارة

بعد قدوم إمام عاشور للمارد الأحمر.. تعرف على أبرز 10 نجوم لاعبوا مع الأهلي والزمالك

الشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا (شاهد)

تصريحات إسرائيلية جديدة عن المشروع التجاري مع السعودية.. أهميته وتوقيته وعلاقته بالتطبيع

الخليفي يُوجه رسالة حادة لمبابي قبيل تحديد مصيره مع باريس

رعباً من محمد بن سلمان.. داعية سعودي يتبرأ من سيلفي مع الشيخ بدر المشاري! (شاهد)

ريم طليقة حسن شاكوش: خانني في رمضان مع ممثلة.. وحورية فرغلي تهدد! (فيديو)

رامز جلال أول من أعلن انتقال إمام عاشور للأهلي.. فيديو مع اللاعب يؤكد صدق النبوءة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC