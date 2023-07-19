كيم كارداشيان بملابس داخلية بنقشة جلد الثعبان.. “خاطر وسترى النتيجة” (شاهد)

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وطن- تركت كيم كارداشيان القليل لخيال متابعيها مع أحدث صورها بالبيكيني.

شاركت كيم كارداشيان (42 عاماً)، أحدث صورها بالبيكيني على انستجرام.

كانت الأم لأربعة أطفال ترتدي قطعة علوية سوداء صغيرة من البيكيني وثونغ داخلي بطبعة جلد الثعبان.

خاطر

علقت كيم كارداشيان على الصور: “خاطر وستتلقى النتيجة”.

في أحدث جلسة تصوير لها ، التقطت كارداشيان الصورة على كرسي ، وخلفها أشجار النخيل وإطلالة جميلة على المحيط.

لم تتردد كيم كارداشيان في نشر صورها بعلامة البيكيني الخاصة بها هذا الصيف.

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في وقت سابق من هذا الشهر ، ظهرت كارداشيان بالبيكيني الأزرق الساطع في جلسة تصوير أنيقة نُشرت على انستجرام.

أطفال كيم كارداشيان

بالإضافة إلى امتصاص أشعة الشمس ، فإن النجمة الأمريكية توازن بين قضاء الوقت مع أطفالها.

يوم الأحد ، شاركت نجمة الواقع مقطع فيديو على “تيك توك” لنفسها وهي تخبز فطائر التفاح مع ابنتها نورث وأحد أصدقائها.

في نفس الشهر ، ظهرت كارداشيان في بودكاست جاي شيتي وانفتحت حول الموازنة بين العمل والأمومة.

قالت “أعتقد أن كيفية الموازنة في العمل هو عندما تكون في المنزل حاضرًا حقًا. الأطفال ، كل ما يريدونه هو الوقت. إنهم يريدون وقتك فقط”.