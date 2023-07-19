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فيديو قلب الأردن.. أغرب واقعة غش لطلاب الثانوية تنتهي بتدخل أمني

أكّد الناطق الإعلامي في الأمن العام الأردني أنّ القوة الأمنية تمكنت من ضبط الشخص على الفور داخل المسجد

كتب باسل سيد
واقعة غش لطلاب الثانوية في الأردن
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وطن- ألقت السلطات الأردنية القبض على شخص حاول تغشيش طلبة الثانوية العامة عبر مكبرات جامع في الأردن، وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة الغريبة صور مقابل مأذنة لأحد المساجد.

ويسمع صوت الشخص يقول عبر مكبرات الصوت: “أدبي واحد سي .. اثنين بي ثلاثة سي.. اربعة بي.. خمسة بي .. ستة إي.. سبعة سي”.

وقالت وسائل إعلام أردنية أن الحادثة وقع في منطقة “عيرة” بمحافظة البلقاء الأردنية.

فما كان من الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى المدارس القريبة من المسجد، إلا أن تحركت إلى مصدر الصوت وتم إلقاء القبض على الشخص الذي قام بسريب الإجابات وتم نقله إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام على حسابه في “فيسبوك” إنَّ القوة الأمنية المُكلّفة بتأمين حراسة إحدى المدارس التي تُقدّم بها امتحانات الثانوية العامة في محافظة البلقاء، تحركت إلى أحد المساجد القريبة بعد سماعهم شخصاً استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تغشيش أجوبة امتحان الثانوية العامة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من ضبط ذلك الشخص على الفور داخل المسجد وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

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وزارة التربية والتعليم تعلق

من جهته علق مصدر في وزارة التربية والتعليم على الفيديو المتداول، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار فوري بنقل 4 قاعات امتحان في محافظة البلقاء إلى مركز مدينة السلط، بعد محاولات كبيرة للمشاغبة على الامتحان والتأثير على مجرياته.

وبين المصدر -بحسب وسائل إعلام أردنية- أن الوزارة اتخذت قرارًا فوريًا بعدم عقد أي امتحان في هذه القاعات ابدًا، للمحافظة على كرامة وسمعة وسلامة امتحان التوجيهي وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

إجراءات نقل

وأشار موقع رؤيا الإخباري إلى أن الإجراءات شملت نقل مركز الكرامة الثانوية للبنات الى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل قاعة عيرا الثانوية بنات رقم/2 إلى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل مركز امتحان يرقا الثانوية المختلطة الى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط، ونقل قاعة امتحان عيرا الثانوية المختلطة رقم/1 إلى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط.

وجاء قرار اللجنة بسبب تعرض هذه المراكز لمحاولات كبيرة للمشاغبة على الامتحان والتأثير على مجرياته، والمساس بأمنه، وحفاظا على سلامته وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

ومن المقرر أن يواجه المواطن المتهم عقوبة السجن بجرم المساعدة في الغش وتوجيه تهمة الاعتداء على موظفي الحكومة خلال عملهم الرسمي واختراق حرمة امتحان وطني والإخلال بنظامه.

المصدررؤيا ، فيسبوك ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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