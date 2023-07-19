فضيحة التشويه.. هكذا عملت الإمارات على تأجيج الكراهية ضد الإسلام في أوروبا

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وطن- نشر موقع ميدل إيست آي، مقالا كتبه أندرياس كريج أستاذ المشارك في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينجز كوليدج لندن، ومستشار المخاطر الاستراتيجية، تناول فيه الدور الذي لعبته دولة الإمارات في تشويه صورة الإسلام في أوروبا.

استهل الكاتب مقاله، بالحديث عما أثير مؤخرا، من الكشف عن تسريب أكثر من 78000 وثيقة أظهرت تعاونا بين الإمارات وشركة استخبارات سويسرية خاصة عملت على تشويه مئات الشخصيات الأوروبية، ومنهم غير مسلمين، اتهمتهم بأنهم تابعين أو مؤيدين للإخوان المسلمين ويسعون لتخريب أوروبا أو أسلمتها.

وقال الكاتب: “في حين أنها بدأت كمحاولة من قبل أبو ظبي للتنافس في بيئة المعلومات ضد المنافسين الإقليميين ، فقد تطورت إلى تخريب قائم على الشبكة للخطاب الاجتماعي والسياسي في أوروبا ، مستهدفًا ليس فقط المسلمين الأوروبيين ولكن أي أكاديمي أو صحفي أو صانع سياسات يدافع عن نفسه ويؤيد العدالة الاجتماعية ويقف ضد الظلم الاستبدادي”.

واكتسبت أبو ظبي خبرة كبيرة خلال العقد الماضي في محاكاة مهارات التخريب الروسية، وكلاهما يقاتل من أجل الشيء نفسه وهو تعزيز الاستقرار الاستبدادي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسريح المجتمع المدني ، وكلاهما يعتبر تهديدًا أساسيًا لأمن النظام.

لقد أنشأ كلاهما شبكات معلومات واسعة من الأكاديميين وواضعي السياسات والصحفيين الذين عندما لا يحصلون على أجر مباشر، يتطوعون بسعادة باعتبارهم “أغبياء مفيدين” لحملاتهم السردية.

لكن على عكس روسيا ، لم تسجل الإمارات العربية المتحدة بعد كعدو ، ولم تؤخذ حملات التأثير غير الضرورية على محمل الجد منذ فترة طويلة. في نظر العديد من الأوروبيين ، فإنهم يهتمون “فقط” بمصالح المسلمين الأوروبيين.

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ومع ذلك ، فإن البعبع الإسلامي الذي أنشأته أبو ظبي لم يعد مجرد أداة لمواجهة التطرف العنيف، وتشبه الحملة الإماراتية ضد ” الإخوان المسلمين ” نسخة القرن الحادي والعشرين من المكارثية ، حيث تنشر روايات قائمة على الخوف حول شبكة تآمرية مزعومة من الإخوان المسلمين الذين يسعون للاستيلاء على أوروبا.

السرد المسلّح

لقد أصبحت جماعة الإخوان المسلمين علامة واسعة النطاق وشاملة لتشويه سمعة الأفراد والمنظمات وحتى الشركات ونزع الشرعية عنها ونبذهم. حقيقة أن الكثيرين في القائمة التي جمعتها شركة Alp Services السويسرية نيابة عن أبو ظبي ليسوا حتى مسلمين يكشف عن مفهوم أجوف.

ويذكر الكاتب: “لكنها نجحت، وهذه السردية المُسلَّحة تشير إلى إعادة تدوير التعصب القديم جدًا ، والذي يذكرنا بشكل مذهل بتلك التي تم العثور عليها في مقال استشراقي عام 1913 بعنوان خطر القومية الإسلامية، والذي حذر من مؤامرة إسلامية”.

وعندما نشرت شركة Alp Services قائمتها غير الدقيقة لأفراد ومنظمات “الإخوان المسلمين” لشبكتها من الصحفيين وصانعي السياسات ، لعبت هذه الخطوة دورًا في التواصل المعرفي للأوروبيين.

إن فكرة وجود شبكة مطلقة وموجودة في كل مكان من الإخوان المسلمين تتآمر لتقويض المجتمع الأوروبي كانت بحاجة إلى “أغبياء مفيدين” لكي يتم نشرها.

هذا النهج له صدى مع التحيزات المتأصلة، حيث يجذب جيوشًا من الخبراء العلميين الزائفين في مكافحة التطرف العنيف، وقد اعتاد الكثيرون على جني ربح سريع من استشارة الحكومات الأوروبية حول كيفية الدفاع ضد الرجل الإسلامي نفسه الذي صنعوه.

ويلقى السرد صدى لدى الليبراليين الذين يقلبون إنجازات التنوير رأساً على عقب ، محاولين قمع الأفكار التي يرون أنها قد تكون ضارة بتفسيرهم الراديكالي لليبرالية.

ويمكنهم الاعتماد على دعم من يصفون أنفسهم بـ “المسلمين التقدميين” الذين يسعون بشدة للحصول على موافقة أقرانهم من غير المسلمين .

وقال الكاتب: “هذا الأمر يوفر الذخيرة للعقد الأكثر شراً في شبكات المعلومات الإماراتية: المتطرفون من الإسلاموفوبيا الذين يحاولون يائسين حماية الغرب من جحافل خيالية من الدعاة المسلمين الذين يتآمرون من أجل الاستبدال العظيم”.

وبمساعدة رجالها الراغبين أو غير الراغبين، نجحت أبو ظبي استراتيجيًا في إنضاج بيئة مكافحة التطرف العنيف على مدى العقد الماضي لجعل نظرية مؤامرة الترويج للخوف الخاصة بالإخوان المسلمين تقع على أرض خصبة.

ويتم تمويل مراكز الفكر والباحثين من الأموال الإماراتية، وتوفر منافذ لنشر علومهم الزائفة عن جماعة الإخوان المسلمين، وتمت تغذية الصحفيين بتعليقات “الخبراء”.

وقد ساعد أطباء التدوير مثل شركة Alp Services في نقل هذه الروايات المُسلَّحة إلى عتبات صانعي السياسات، الذين غالبًا ما يكونون في سياق التطرف العنيف ، سفنًا فارغة تنتظر ملؤها بنقاط الحوار.

حملة صليبية معادية للثورة

مثل أي حملة تخريب جيدة ، أدى التدخل الإماراتي في بيئة المعلومات في أوروبا إلى حث الجماهير المستهدفة على تغيير مواقفهم وسلوكهم طواعية ليس فقط تجاه المواطنين المسلمين ، ولكن على نطاق أوسع تجاه الحملة الصليبية المعادية للثورة في الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

نتيجة لذلك، أصبحت بيئة المعلومات أكثر استقطابًا ، وانتشرت الشكوك ضد المسلمين والمنظمات الإسلامية بشكل أكبر. وسط الجدل الساخن حول الهجرة والاندماج، أشعل البعبع الإماراتي نيران كراهية الأجانب وكراهية الإسلام، وحشد جماهير جديدة. كل ذلك بينما ساعدت حملات التشهير على تسريح وإسكات أصوات المسلمين.

والأكثر من ذلك، غيّرت الشبكات المتحالفة مع الإمارات الخطاب المتعلق بالسياسات. في المملكة المتحدة ، تم نضج البيئة المعلوماتية لحكومة ديفيد كاميرون للذهاب إلى أبعد من التحقيق مع جماعة الإخوان المسلمين في عام 2014 – وهو تحقيق تم إلزامه من الأسفل إلى الأعلى ، من خلال شبكات المعلومات الإماراتية ، وإجباره من أعلى إلى أسفل من خلال السياسة الخارجية الإماراتية.

في الوقت نفسه ، تمكنت الإمارات العربية المتحدة من تحديد السياق لتبييض حملتها الاستبدادية على المجتمع المدني في الداخل وفي جميع أنحاء المنطقة. وباسم محاربة “الإخوان المسلمين”، قادت أبو ظبي الثورة العربية المضادة منذ أن ساعدت في تنظيم الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.

مولت الأموال الإماراتية حملة أمير الحرب خليفة حفتر ضد العملية التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا منذ عام 2014 ، كل ذلك باسم محاربة الإخوان.

في اليمن أنشئ المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أضفى قتاله ضد الجماعات الموالية للإخوان (الحكومة الشرعية) على جرائم الحرب والاغتيالات.

ومنذ أبريل، استخدم وكيل أبو ظبي، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي وبلطجيته المسلحين سرديات محاربة الإسلاميين في السودان لتبرير انقلابهم على الخرطوم.

خلق عقد من عمليات التخريب الإماراتي في أوروبا بيئة متساهلة للسياسة الخارجية والأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلق ذعر الإخوان حجة قوية على ما يبدو لأبو ظبي للرد على أي انتقاد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها هي وشركاؤها باسم احتواء الإسلام السياسي.

وختم الكاتب: “الأوروبيون الأبرياء الذين تجرأوا على الوقوف ضد مصالح أبو ظبي أصبحوا أضرارًا جانبية لدولة استبدادية صغيرة تحاول أن تلعب دور قوة وسطى.. الأمر متروك للحكومات الأوروبية الآن للتدخل ومحاسبة الإمارات على محاولة تصدير مخاوفها الاستبدادية من المجتمع المدني إلى القارة”.