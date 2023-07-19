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ضحكات ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة الخليجية تلفت الأنظار (فيديو)

استقبل الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، التي بدأت اليوم

كتب محرر وطن
ضحكات ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة الخليجية تلفت الأنظار (فيديو)
استقبال محمد بن سلمان لأمير قطر تميم بن حمد
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وطن- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، خلال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، بترحاب واسع وحفاوة بالغة لفتت الأنظار.

ومساء اليوم، الأربعاء، انطلقت القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، وقال ولي العهد الذي افتتح الجلسة، إن القمة تأتي تجسيدا للروابط العريقة مع دول آسيا الوسطى.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة لحظة استقبال محمد بن سلمان، لأمير قطر تميم بن حمد.

استقبال أمير قطر من قبل محمد بن سلمان

وكان لافتا تبادل ابن سلمان وبن حمد، الأحضان والقبلات الكثيرة حيث ظهرا يشدان على أيدي بعضهما البعض.

وبعد الترحاب الكبير والحفاوة وقف ولي العهد السعودي، وأمير قطر لالتقاط الصور التذكارية، وكان لافتا تبادل حديث جانبي بينهما والذي انتهى بضحكات عالية لفتت الأنظار.

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ولفت هذا المشهد تحديدا أنظار العديد من النشطاء، الذين رأوا أنه يدل على انتهاء الأزمة السابقة بين قطر والسعودية بشكل كامل، وعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال آخرون إن تفاعل أمير قطر مع الأحداث في المنطقة وحكمته في التعامل مع الأزمات، يؤكد على حرصه على حفظ لحمة الخليج وأمنه واستقراره.

القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

وخلال كلمته في بداية القمة بارك محمد بن سلمان خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

وأكد ولي العهد السعودي، على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية.

كما أكد محمد بن سلمان، في افتتاح أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة، على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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