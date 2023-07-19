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صورة تهز العراق.. شاب وفتاة يمارسان الجنس على الجبل في الطبيعة وسُياح يوثقون (شاهد)

الصورة تم التقاطها خلسة من قبل سياح آخرين قاموا بنشر الصورة الجنسية لاحقاً

كتب رفيف عبدالله
صورة تهز العراق.. شاب وفتاة يمارسان الجنس على الجبل في الطبيعة (شاهد)
العراق
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وطن– ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، بصورة إباحية فاضحة، لرجل وفتاة في وضع جنسي، في أحد الجبال شمالي البلاد.

وكتب متداولو الصورة عليها “شمال العراق والطبيعة الجميلة”.

حقيقة الصورة

وأثارت الصورة غضباً واسعاً بين العراقيين الذين طالبوا بمحاسبة الفاعلين.

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، كشفت حقيقة الصورة.

صورة جنسية في العراق
كشفت مجموعة التقنية من أجل السلام أن الصورة ليست في العراق

وقالت المجموعة في بيان نشرته عبر موقعها، إنه تبين بعد البحث أن الصورة التقطت عام 2016 في دولة السلفادور.. وتحديداً في الجبال المعروفة محليًا باسم (باب الشيطان Door of the Devil).

ملتقطة خلسة

وأضاف البيان: “الصورة ليست في شمالي العراق كما تم تداولها بشكل مضلل”.

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وأوضحت المجموعة أن الصورة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية عام 2016.

صورة جنسية في العراق
الصورة لسائحين في السلفادور

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة تم التقاطها خلسة من قبل سياح آخرين قاموا بنشر الصورة الجنسية لاحقاً.

ولم يتم التعرف على هوية الزوجين، على مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت.

وقبل فترة، تم تداول فيديو لفتاة بملابس قصيرة على أنها تعود لإحدى الجامعات في العراق.

وبعد التحقق، تبين أن الفيديو تم تصويره في نيجيريا.

المصدررصد ومتابعة وطن

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