سيدة كويتية تفضح عاملتها المنزلية بعد كشف ما تفعله بقمصان نومها باستخدام البول (فيديو)

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وطن- شعرت سيدة كويتية بصدمة كبيرة، حين اكتشفت أن عاملتها المنزلية تجمع بولها بجانب ملابس صاحبة المنزل لأغراض غامضة.

ووثقت السيدة الكويتية، ما اكتشفته بفيديو، حين دخلت فجأة إلى غرفة العاملة المنزلية.

دور السفارة

وكما يظهر بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجد السيدة أكواباً من بول العاملة موضوعة في غرفتها.

بالإضافة إلى ملابس صاحبة المنزل، التي فقدت أعصابها وتساءلت حول دور سفارة بلاد العاملة المنزلية.

بينما كانت العاملة المنزلية تغطي وجهها خوفاً من كشف هويتها.

وتقول السيدة الكويتية: “هذه ملابسي، وقبل يومين قمصان نومي.. أريد سفارتها اللي شادة الظهر فيها ولاعنين خيرنا على شنو.. عشان هالأشكال؟”.

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سحر وشعوذة

ولم يصدر تعليق رسمي على الواقعة من الجهات المختصة، أو يتبين ما إذا قد تقدمت السيدة بشكوى رسمية أو تواصلت مع سفارة بلاد العاملة.

ومن المتعارف عليه أن بعض العاملات المنزليات في الكويت ودول الخليج بشكل عام، يلجأن إلى أعمال السحر والشعوذة لإلحاق الأذى بمخدوميهم.