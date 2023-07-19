رقصٌ وغناء.. لاعبو الاتحاد يفاجئون بنزيما وكانتي في حافلة الاتحاد (فيديو)

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وطن- صنع لاعبو الاتحاد السعودي، أجواء متميزة للاعبين الفرنسيين المنضمين حديثا لصفوف الفريق كريم بنزيما ونجولو كانتي، وذلك حافلة تُقِل لاعبي الفريق.

وأظهر مقطع فيديو، غناء لاعبي الاتحاد لكريم بنزيما القادم من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث غنّا اللاعبون: “اليوم يومك يا كريم.. يا كريم.. اليوم يومك يا كريم .. يا كريم يا بنزيما.. يا بنزيما”، فيما تفاعل معهم اللاعب الفرنسي بالتصفيق.

وفي الوقت نفسه، حرص لاعبو الاتحاد على الغناء أيضا للاعب نجولو كانتي، قائلين: “نجولو نجولو.. كانتي.. نجولو نجولو.. كانتي”، فيما تفاعل اللاعب بالتصفيق والرقص معهم وهو جالس”.

لاعبو اتحاد جدة يصنعون أجواء لا مثيل لها لبنزيما وكانتي 😅 pic.twitter.com/E0AUQZy4Fk — GOAL Arabia (@GoalAR) July 18, 2023

انضمام بنزيما وكانتي لنادي الاتحاد

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعقد حتى صيف عام 2026، وسيتقاضى بنزيما راتبًا سنويًا يُقدر بـ 100 مليون يورو.

يُشار إلى تقارير حديثة تحدثت عن أن ثروة كريم بنزيما الصافية تبلغ 80 مليون دولار أمريكي، ويأتي معظم دخله وصافي ثروته من مهنته كلاعب كرة قدم.

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ويحصل بنزيما على عقود رعاية من بعض العلامات التجارية المرموقة عالميًا، ويتقاضى نتيجة لذلك مبلغًا كبيرًا من المال.

وقبل نحو شهر، أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع الفرنسي نجولو كانتي؛ قادما من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

ولجأ الاتحاد إلى طريقة ساخرة للإعلان عن الصفقة، في أعقاب تردد الكثير من الأنباء عن فشل اللاعب في الفحص الطبي.

وظهر كانتي خلال فيديو، نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، ويبدو عليه الحزن لفشل الصفقة، ثم يعود ليقول: “انتظر.. هل صدقت ذلك؟، توقف عن سماع الأخبار الكاذبة، لقد أصبح نمرًا”.