الأربعاء, يوليو 19, 2023
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رفقة ابنتها.. شقيقة أمير قطر تلفت الأنظار من معقل الإبداع في لندن

الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، هي شقيقة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وابنة أمير قطر السابق حمد بن خليفة من زوجته السيدة موزا المسند

كتب سالم حنفي
رفقة ابنتها.. شقيقة أمير قطر تلفت الأنظار من معقل الإبداع في لندن
الشيخة المياسة بنت حمد
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وطن- نشرت الشيخة المياسة بنت حمد، شقيقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مجموعة صور تذكارية لها من زيارتها، الثلاثاء، للأكاديمية الملكية للفنون في لندن.

وعلقت المياسة على الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي بانستغرام قائلة: “جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن.”

وتابعت: “سررت برؤية مجموعة الأكاديمية الدائمة والمعرض الصيفي الذي يتيح للزوار التمتع بالفنون واقتناءها ودعم الفنانين”.

جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن
جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن
جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن
جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن
جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن
جولة رائعة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن

وظهرت الشيخة المياسة بإطلالة مميزة محتشمة، وكانت ترتدي نظارة شمس سوداء، وشعرها منسدل للوراء على ظهرها.

الشيخة المياسة
الشيخة المياسة بإطلالة مميزة محتشمة

وظهرت برفقة شقيقة أمير قطر، طفلة بملامح عربية أصيلة، ويبدو أنها ابنة الشيخة المياسة، وترافقها في جولتها بلندن.

ظهرت برفقة شقيقة أمير قطر
الشيخة المياسة شقيقة أمير قطر

من هي الشيخة المياسة شقيقة أمير قطر؟  

والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني (40 عاما) هي شقيقة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وابنة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، من زوجته السيدة موزا المسند.

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تم إعلان المياسة أكثر الشخصيات تأثيرا في الفن في قائمة المائة لمجلة أرتريفيو، وتظهر بشكل بارز في “تايم 100” وقائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم.

ذكرت “بلومبيرغ” أن المياسة تشغل منصب رئيسة هيئة متاحف قطر، وتقدر ميزانية اقتنائها السنوية نيابة عن المنظمة بمبلغ مليار دولار أمريكي.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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