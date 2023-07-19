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الهدهد

ذُهلت مما رأته.. مهندسة وراثة تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر (فيديو)

“ماء زمزم” يخرج من بئر زمزم الشهير في السعودية، وهو واحد من المعالم البارزة في شعائر الحج والعمرة في الإسلام

كتب خالد الأحمد
ذُهلت مما رأته.. مهندسة وراثة تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر (فيديو)
مهندسة وراثة تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر
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وطن- لفتت المهندسة الوراثية التركية “ديلارا ساري”، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم تحت المجهر وذهلت بما رأته.

و“ماء زمزم” هو واحد من المعالم البارزة في شعائر الحج والعمرة في الإسلام، ويُقبِل على الشرب والوضوء منه ملايين الحجاج والمعتمرون كل عام.

ويعود تاريخ تدفق مياه بئر زمزم الذي يقع على بُعد 21 مترًا شرقي الكعبة، إلى زمن إسماعيل بن إبراهيم -عليهـما السلام-. وسمّي بهذا الاسم لأن السيدة هاجر كانت تجمع مياه النبع بيدها فتزمّه زمًّا، ولذلك سميّ “بئر زمزم”، وذلك لشدّة قوّة الماء الذي خرج.

وظهرت المهندسة التركية في مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق ” التركية وهي تقول إنها ستقوم بفحص ماء زمزم تحت المجهر.

واستدركت أن مشهد الماء جميل وقد نظرت إليه قبل قليل –تقصد من خلال المجهر-

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وأضافت أنها قامت بتبخير ماء زمزم وكانت النتيجة عثورها على بلورات رائعة بين الحبيبات.

زمزم والماء العادي

وتابعت أن ” ماء زمزم غني بالمعادن وما تشاهدونه أكبر دليل” وهو يحوي على المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

وهو -حسب قولها – يحتوي على 10 أضعاف ما هو موجود في المياه المعدنية العادية.

ويحتوي ماء زمزم كذلك على الفلورايد الذي يستخدم في معاجين الأسنان ويقويها وله فوائد كثيرة للجلد ولأعضاء الجسم.

وقالت المهندسة إنها فوجئت كثيراً بما شاهدته وكان أمراً لا يصدق بالنسبة لها وبدا الماء من خلال المجهر في غاية الجمال.

علماء الأرض ينبهرون بزمزم

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي” “تويتر” مع تجربة ديلارا ساري وقارن “فهد البطي” بين الباحثة التركية، ودكتورة سعودية اسمها خولة تدعي أنها عالمة وتزعم أن “ماء زمزم مضر ولا يفيد أما إذا كان الإنسان يعتقد أن فيه بركة فهذا شأنه”.

وتابع:”بينما علماء الأرض ينبهرون من جودة ماء زمزم واحتواءه على الكثير من المعادن ويوصون بشربه.”

وعلق أبو خلدون ” من الطبيعي ان تحتوي مياه زمزم على المعادن لأن النبع موجود في محيط منطقة مهد الذهب التي يستخرج منها الذهب والفضة والنحاس والمغنزيوم وغيرها من المعادن”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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