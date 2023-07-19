الأربعاء, يوليو 19, 2023
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دفعت حياتها ثمن صورة رومانسية مع زوجها .. نهاية مأساوية لأم أمام أعين أطفالها (فيديو)

أشار الأب إلى أطفاله أيضًا كانوا يحاولون التحرك نحوه في المياه لكنه منعهم لأن البحر كان عاصفًا

كتب أنس السالم
امرأة تدفع حياتها ثمناً لالتقاط صورة رومانسية مع زوجها
عثر على الزوجة بعد 20 ساعة من اللحظة التي جرفتها فيها المياه
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وطن – دفعت امرأة حياتها ثمن صورة رومانسية مع زوجها على صخرة في كورنيش شهير في مومباي بالهند.

وتظهر لقطات فيديو، السيدة “جيوتي سونار”، البالغة من العمر 32 عامًا، وزوجها “موكيش”، وهما يجلسان على صخرة في الكورنيش الشهير في “باندرا باندستاند” في مومباي، الهند.

كان الزوجان يضحكان ويتمسكان ببعضهما البعض بينما تضربهما الأمواج و- على الرغم من أنهما مبللان بالكامل – يرفضان الانسحاب إلى الشاطئ.وفق صحيفة “thesun

بعد حوالي 90 ثانية من الفيديو، تغمر المياه “جيوتي وموكيش” أن ضربتهما موجة ضخمة.

بينما يمكن سماع طفل يصرخ “أمي، أمي” عدة مرات قبل أن ينتهي الفيديو.

الزوجة دفعت حياتها ثمن صورة رومانسية 

تم إنقاذ الزوج “موكيش” بينما غرقت زوجته “جيوتي” في المياه عالية الجزر.

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واستدعى أشخاص الشرطة بعد الحادث الذي وقع في 9 يوليو، وتم إطلاق عملية البحث والإنقاذ على الفور.

غرق زوجة اثناء التقاط صور رومانسية مع زوجها على الشاطئ
قبل لحظات من وقوع الكارثة، كانا يضحكان ويبتسمان

وجرى العثور على جثة المرأة بعد 20 ساعة، ونقلت إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاتها عند الوصول.

قال زوجها المنكوب موكيش لوسائل الإعلام المحلية: “لقد بذلت قصارى جهدي لإنقاذها. عندما ضربتنا الموجة الرابعة من الخلف، فقدت توازني وانزلقنا”.

وأضاف: “أمسكني أحد المارة من الساق بينما أمسكت بزوجتي لكنها لم تتمكن من النجاة.”

قال الأب لثلاثة أطفال، إنهم كانوا قد خططوا في البداية لزيارة شاطئ “جوهو تشوباتي” لكنهم لم يتمكنوا من الدخول بسبب المد العالي. ثم قررت العائلة قضاء اليوم في باندرا.

كان الزوجان يتحدان الأمواج من أجل الحصول على صورة رومانسية
كان الزوجان يتحدان الأمواج من أجل الحصول على صورة رومانسية

وأشار الأب إلى “الأطفال أيضًا كانوا يحاولون التحرك نحونا لكننا منعناهم لأن البحر كان عاصفًا.”

أضاف: “جلسنا على صخرة وأطفالنا، الذين كانوا يشاهدوننا من مسافة، بدأوا في التقاط الصور”.

وتابع: “على الرغم من أن قبضتي كانت قوية، انزلقت زوجتي وجرفتها المياه أمام عيني”

وقال: “كان أطفالي هناك.صرخوا طالبين المساعدة ولكن لم يكن هناك الكثير مما يمكن أن يفعله أي شخص”.

ماتت الزوجة بشكل مأساوي بعدما جرفتها المياه
ماتت الزوجة بشكل مأساوي بعدما جرفتها المياه

انتقد المستخدمون على الإنترنت تصرفات الزوجين وحذروا بعضهم البعض من اتخاذ مثل هذه المخاطر من أجل التقاط الصور .

قال أحد المستخدمين: “الطفل هو الذي أشعر بالأسى له. كان البالغون يتصرفون بطريقة سخيفة، والآن سيعاني الطفل مدى الحياة.”

 

 

المصدرthesun - youtube

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