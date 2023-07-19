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درة التونسية في إطلالة نارية ومثيرة من إيطاليا وتتضرع إلى الله بقضاء دينها! (شاهد)

درة التونسية تبهر متابعيها بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة خلال رحلتها إلى روما: تفاصيل الرحلة والصور

كتب سالم حنفي
درة التونسية في إطلالة نارية ومثيرة من إيطاليا وتتضرع إلى الله بقضاء دينها!
درة التونسية
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وطن- ولم تحرم الفنانة “درة” متابعيها من نشر بعض تفاصيل رحلتها إلى روما برفقة زوجها، حيث تقوم بنشر بعض الصور عبر حسابها على “انستغرام”، لطمأنة متابعيها بين الحينة والأخرى.

وكانت آخر مشاركة للفنانة درة زروق عبر “انستغرام” هي نشرها صورة نارية لها على ضفاف بحيرة “كومو“، وهي بحيرة جليدية في لومبارديا، تبلغ مساحتها 146 كيلومتر مربع، مما يجعلها ثالث أكبر بحيرة في إيطاليا.

وظهرت درة زروق في إطلالتها المثيرة مرتدية فستانا من الساتان الأصفر المرقط بالأسود.

إطلال درة المثيرة مرتدية فستانا من الساتان الأصفر المرقط بالأسود
إطلال درة المثيرة مرتدية فستانا من الساتان الأصفر المرقط بالأسود

وامتاز فستان الفنانة التونسية “درة” بحمالات خيط رفيعة، جشفت جزءا من الصدر والظهر، مع فتحة جانبية كشفت جزءا من فخذها.

فستان الفنانة التونسية "درة" بحمالات خيط رفيعة، جشفت جزءا من الصدر والظهر
فستان الفنانة التونسية “درة” بحمالات خيط رفيعة، جشفت جزءا من الصدر والظهر

كما وثقت الفنانة درة عبر مجموعة من الصور التي شاركتها مع معجبيها جولة لها في ميلانو، بدت فيها تنفجر حيوية وأنوثة.

وأطلت الفنانة التونسية في جولتها في ميلانو بتنورة سوداء “ميني جيب” مع فيست قصير بنفس اللون.

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كما نشرت مجموعة من الصور المتنوعة التي أظهرتها بإطلالات مختلفة ما بين الجينز الممزق والكاجوال الأزرق.

درة التونسية بالجينز الأزرق
درة التونسية بالجينز الأزرق
درة في ميلانو بتنورة سوداء "ميني جيب" مع فيست قصير بنفس اللون
درة في ميلانو بتنورة سوداء “ميني جيب” مع فيست قصير بنفس اللون
درة بالكاجوال الأزرق
درة بالكاجوال الأزرق

ورغم انشغالها بأجازتها، لم تنس الفنانة التونسية تهنئة متابعيها بالعام الهجري الجديد “1445” والدعاء لنفسها ولهم.

الفنانة التونسية تهنئ متابعيها بالعام الهجري الجديد "1445" والدعاء لنفسها ولهم.
الفنانة التونسية تهنئ متابعيها بالعام الهجري الجديد “1445” والدعاء لنفسها ولهم.

وعبر خاصية “الاستوري” على “انسغرام” نشر درة زروقي بوست قالت فيه:” في أولى أيام العام الهجري الجديد نسألك يا رب أن تجعله عاما تنفرج فيه همومنا وتقضى فيه ديوننا ويجبر فيها كسرنا”.

المصدرانستجرام ، وطن

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