درة التونسية في إطلالة نارية ومثيرة من إيطاليا وتتضرع إلى الله بقضاء دينها! (شاهد)

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وطن- ولم تحرم الفنانة “درة” متابعيها من نشر بعض تفاصيل رحلتها إلى روما برفقة زوجها، حيث تقوم بنشر بعض الصور عبر حسابها على “انستغرام”، لطمأنة متابعيها بين الحينة والأخرى.

وكانت آخر مشاركة للفنانة درة زروق عبر “انستغرام” هي نشرها صورة نارية لها على ضفاف بحيرة “كومو“، وهي بحيرة جليدية في لومبارديا، تبلغ مساحتها 146 كيلومتر مربع، مما يجعلها ثالث أكبر بحيرة في إيطاليا.

وظهرت درة زروق في إطلالتها المثيرة مرتدية فستانا من الساتان الأصفر المرقط بالأسود.

وامتاز فستان الفنانة التونسية “درة” بحمالات خيط رفيعة، جشفت جزءا من الصدر والظهر، مع فتحة جانبية كشفت جزءا من فخذها.

كما وثقت الفنانة درة عبر مجموعة من الصور التي شاركتها مع معجبيها جولة لها في ميلانو، بدت فيها تنفجر حيوية وأنوثة.

وأطلت الفنانة التونسية في جولتها في ميلانو بتنورة سوداء “ميني جيب” مع فيست قصير بنفس اللون.

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كما نشرت مجموعة من الصور المتنوعة التي أظهرتها بإطلالات مختلفة ما بين الجينز الممزق والكاجوال الأزرق.

ورغم انشغالها بأجازتها، لم تنس الفنانة التونسية تهنئة متابعيها بالعام الهجري الجديد “1445” والدعاء لنفسها ولهم.

وعبر خاصية “الاستوري” على “انسغرام” نشر درة زروقي بوست قالت فيه:” في أولى أيام العام الهجري الجديد نسألك يا رب أن تجعله عاما تنفرج فيه همومنا وتقضى فيه ديوننا ويجبر فيها كسرنا”.