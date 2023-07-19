خبير يحذر.. لا تفعل هذا الشيء إطلاقاً حال أردت النجاة من سمكة القرش!

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وطن- قدم أحد خبراء أسماك القرش بعض النصائح التي قد تكون منقذة للحياة حول ما يجب فعله في حال تعرضت لموقف من لممكن أن تكون فيه إحدى وجبات الأسماك المفترسة.

ووفقا لصحيفة “دلي ستار” فإن هذا التحذير يأتي بعد يومين فقط من تعرض رجل للعض من سمكة قرش في قدمه في ديلاند أثناء ركوب الأمواج في نيو سميرنا بيتش ، فلوريدا، وبعد نحو شهر من قتل سائح روسي على يد سمكة قرش في الغردقة الواقعة على البحر الاحمر في مصر.

وقالت الصحيفة انه في ظل هذا التدفق المستمر من المواجهات ، وفي بعض الأحيان الوفيات، فإنه لا بد من معرفة كيف يمكنك مواجهة هذا الحيوان المرعب ذو الأسنان الجيدة في هذه الأجواء الأكثر دفئًا.

وفي هذا السياق، أوضح عالم الأحياء البحرية ريان جونسون أن هناك شيئًا واحدًا لا يجب عليك فعله مطلقًا تحت أي ظرف من الظروف إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة ، والتخلص منه ليس بالأمر السهل.

لا تتصرف مثل الفريسة

وقال: “إذا صادفت سمكة قرش أثناء وجودك في الماء ، فإن أسوأ شيء يمكنك فعله هو أن تتصرف مثل الفريسة”.

وأضاف:”إذا كنت تتصرف مثل الفريسة ، فمن المحتمل أن يعاملك مثل الفريسة. لا داعي للذعر ، لا تسحق، لا تحاول الابتعاد”.

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99.9% لن تتعرض لهجوم القرش

وأكد على أنه “يجب أن تتمسك بموقفك و 99.9 ٪ من الوقت ستقضي وقتًا رائعًا وبعد ذلك ستمضي في طريقها.”

وأضاف رايان أنه “من المهم أن يتعلم كل من يذهب إلى الماء عن أسماك القرش”.