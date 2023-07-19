خبير توظيف بـgoogle يكشف خطأ بسيط عند كتابة السيرة الذاتية يضيع فرص تعيينك!

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وطن – كشف خبير عمل في التوظيف لشركات مثل Google عن خطأ بسيط عند كتابة السيرة الذاتية قد يضيع فرص تعيينك للوظيفة.

فمن منا لا يود أن تكون السيرة الذاتية التي يتقدم بها لشغل وظيفة ما، مقنعة، وخالية من الأخطاء، حتّى يحظى بفرص تعيين قوية؟!.

في هذا السياق، كشف نولان تشيرش – الذي عمل في التوظيف لشركات مثل Google ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لـ Continuum – خطأ بسيط عند كتابة السيرة الذاتية قائلاً إنّ “الشيء الأول الذي لا أريد أن أراه في السيرة الذاتية هو على الأرجح كتل النصوص”.

وهو ما يعني “قدر كبير من النصوص التي تحتوي على الكثير من الكلمات دون إضافة فعلية”. بحسب الخبير

وأكد أنه عندما يرى سيرة ذاتية على هذا الشكل فصاحبه للأسف لن يتم ترشيحه للمرحلة التالية في عملية التوظيف. وفق موقع cnbcarabia

وقدم الخبير نصائح للتأكد من أن سيرتك الذاتية خالية من النصوص عديمة الفائدة:

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1- كتابة من 3 إلى 4 جمل في كل فقرة:

غالبًا ما يرى “تشيرش” كتلا نصية تحت الأوصاف المحددة لكل وظيفة.

وقال: “عندما يصف الناس ما كانوا يفعلونه. فإنهم غالبًا ما يجدون صعوبة في الإيجاز”.

يجب أن يكون أسفل كل مسمى وظيفي سلسلة من النقاط المكونة من سطر واحد.

بدلاً من ذلك، سيكتب الأشخاص 3 إلى 4 جمل لكل فقرة.

2- من السهل جدًا استخدام أدوات مثل ChatGPT:

أوضح تشيرش: “من السهل جدًا استخدام أدوات مثل ChatGPT أو Grammarly؛ لمساعدتك ليس فقط في علامات الترقيم والقواعد الإملائية، ولكن أيضًا في الإيجاز”.

كلتا الأداتين مجانيتان ويقدم ChatGPT إصدارًا للتطبيق على الجوال يمكنك من خلاله إدخال جمل وإعطاء أوامر.مثل “اجعل هذه الجملة أقصر”.

يمكنك أيضًا أن تطلب من الأشخاص مراجعة سيرتك الذاتية وتعديلها.

يقول تشيرش: “أعتقد بشكل أساسي أنه يجب أن يقدم لك ما لا يقل عن 5 إلى 10 أشخاص تعليقات على سيرتك الذاتية”.

كما ينصح بالتواصل مع الأشخاص في دائرة معارفك الذين لديهم خبرة مهنية جيدة. واطلب منهم إلقاء نظرة.

في حين لفت إلى ضرورة أن تكون سيرتك الذاتية من السهل قراءتها في 10 ثوان فقط.

وذكر أن تلك هي المدة في بعض الأحيان التي يستغرقها مسؤول الموارد البشرية في الشركة للاطلاع على سيل السير الذاتية التي ينقحها ويختار من بينها الأفضل.