تصريحات إسرائيلية جديدة عن المشروع التجاري مع السعودية.. أهميته وتوقيته وعلاقته بالتطبيع

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وطن- أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن العمل قد بدأ في مشروع ممر تجاري يربط البلاد بالسعودية، موضحا أن العمل مستمر -حتى لو يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وكانت تقارير عبرية، قد كشفت أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على خطة لإنشاء جسر بري تجاري مستمر يربط الأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويؤدي من الخليج العربي مباشرة إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات، في حديث لموقع “المونيتور“، إن الحكومة تعمل على المشروع الذي سيبدأ في الإمارات، ويمر عبر المملكة العربية السعودية ثم ينتهي في موانئ إسرائيل البحرية، في حين سيتم التوسع لاحقا إلى البحرين وسلطنة عمان.

وأضاف: “نحن نعمل على ذلك.. ليس لدينا موعد نهائي للانتهاء منه”، مشيرا إلى أنه قد يكتمل بحلول نهاية العام.

وكانت هناك سلسلة من التقارير التي تشير إلى أنّ إسرائيل والمملكة العربية السعودية يقتربان ببطء من استعادة العلاقات، بعد ثلاث سنوات من توقيع إسرائيل على اتفاقيات إبراهيم مع العديد من دول الخليج.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد صرح في قت سابق، بأن الجانبين يمكن أن يتوصلا إلى انفراجة بحلول نهاية العام.

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وأضاف: “هذا المشروع يمكن أن ينجح حتى بدون التطبيع الرسمي (بنفس الطريقة التي تعمل بها الرحلات الجوية فوق المملكة العربية السعودية)”.

السماح بعبور الشركات الإسرائيلية

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست طرفًا في اتفاقيات إبراهيم، فمنذ توقيع الاتفاقية في عام 2020، سمحت المملكة لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين. ولم يتم منح تصريح للرحلات الممتدة إلى وجهات أخرى حتى يوليو 2022.

وسيسهل طريق الجسر البري المخطط نقل البضائع في الشاحنات بين الدول ومن المتوقع أن يسهل التجارة في المنطقة بأكملها، كما أنه سيمكن الحركة السياحية.

وردا على سؤال حول حجم التجارة التي من المرجح أن يسهلها الممر المخطط له كل عام، قال المتحدث: “يمكن أن يجعل هذا التجارة بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط ​​أسرع وأرخص.”

حاليًا ، يمكن للشاحنات التي تنقل البضائع بين إسرائيل والخليج عبور الملك جسر حسين الذي يربط مدينة أريحا بالضفة الغربية بالأردن ، لكنها تواجه فترات انتظار طويلة بسبب الإجراءات البيروقراطية مثل رسوم السائق والأوراق.

ويمكن أيضًا شحن البضائع عبر قناة السويس ثم إلى الموانئ الأوروبية ، وهو أمر مكلف أيضًا.

وبحسب تقارير عبرية، فإن الجسر التجاري الجديد يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20 ٪ من تكاليف الشحن ويسرع التجارة إلى يومين أو ثلاثة أيام من عدة أسابيع ، نقلاً عن دراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأمريكية.