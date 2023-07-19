الأربعاء, يوليو 19, 2023
الرئيسيةالهدهدالشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا (شاهد)
الهدهد

الشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا (شاهد)

تأثيرات قرار الشرطة السويدية بسحب حمايتها من سلوان: نظرة عميقة في العواقب والتحديات الأمنية المستقبلية

كتب باسل سيد
الشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا
سلوان موميكا
- Advertisement -

وطن- كشف سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام الجامع الكبير في ستوكهولم يوم عيد الأضحى، ما تسبب بأزمة كبيرة بين الدلول الإسلامية والسويد، عن تخلي الشرطة عنه.

وقال “موميكا” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تيك توك” وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم الشرطة السويدية سحبت الحماية عني كما سحبت المكان الذي كنت احتمي فيه”.

وأضاف زاعم ان الشرطة السويدية جعلته فريسة سهلة لـ”المسلمين”، مدعيا ان الشرطة ساومته بحريته مقابل امنه، زاعما أنها طالبته بالتوقف عن مهاجمة المسلمين والتوقف عن التظاهر، مع تهديدات بفتح ملف لجوءه للسويد.

موميكا يحمل الشرطة مسؤولية أي خطر على حياته

وحمل سلوان موميكا الشرطة السويدية المسؤولية عن أي خطر يتعرض له، متهما الشرطة السويدية بخرق القانون لأنها حاولت إجباره على توقيع وثيقة معها من اجل حمايته.

https://twitter.com/Rd_fas1/status/1681439702287810562?s=20

موميكا يتعهد بحرق القرآن والعلم العراقي

ويأتي قرار الشرطة السويدية بعد أيام فقط من إعلان “موميكا” عن عزمه أنه سيحرق المصحف مع علم العراق هذه المرة أمام سفارة بلده (العراق) في السويد.

- Advertisement -
سلوان موميكا حارق المصحف
سلوان موميكا حارق المصحف

وبنبرة تحدي قال إنه سيتجول في وسط مدينة سودرتاليا الأربعاء ويبث من هناك على الهواء مباشرة، كما أكد أنه سيقوم يوم الخميس المقبل مع شخص أخر يدعى سلوان نجم بحرق المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وشدّد على أنه لن يتوقف عن حرق المصحف وأنه “سيستمر في فعل ذلك حتى يتم حظر القرآن تماما أو حذف ما زعم أنها آيات محرفة تحرض على القتل منه” على حدّ تعبيره.

سلوان موميكا يستجدي حمية المافيا

وحمّل الشرطة السويدية مسؤولية ما يقع عليه، وقال إن حياته في خطر الآن “لذلك أطلب من المافيا السريانية حمايتي لأن الشرطة السويدية عاجزة عن تقديم الحماية لي”.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو نادر لقتل مواطن عراقي بنيران جنود المارينز على وقع “القهقهة”

الهدهد

لن أتوقف.. سلوان موميكا: سأحرق المصحف وعلم العراق الخميس المقبل (فيديو)

الهدهد

“هدم مئذنة جامع السراجي أمر دُبر بليل”.. رئيس الوقف السني يفجر مفاجأة

تقارير

أحمد علوش يفاجئ الجميع بهدفه .. حضر بالمصحف ولم يحرق التوراة! (شاهد)

الهدهد

تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

الهدهد

قوات مكافحة الإرهاب الروسية تقتحم أحد المساجد بالأحذية وتستفز المصلين (فيديو متداول)

تقارير

“القبة الحرارية” ستضرب 7 دول عربية.. بهذه الطريقة تحمي نفسك من مخاطرها 

الهدهد

ترقب لإحراق نسخة من التوراة والإنجيل أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالسويد

حياتنا

ترقد بالمستشفى.. “علقة موت” لـ إسراء العبيدي على يد زوجها المخمور (شاهد)

الهدهد

مدير مكتب قناة عراقية في بيروت يتحرش بإعلامية لبنانية شهيرة والأخيرة تفضحه (شاهد)

الهدهد

العراق.. قوالب ثلج على قبور الموتى لتبريد حرارة الصيف تثير جدلاً كبيراُ (شاهد)

الهدهد

رقص قائد بالحشد الشعبي مع فتاة عارية.. حقيقة فيديو نشرته ماريا معلوف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مسنة بريطانية تنهي علاقتها بحبيبها المصري وتستبدله بقط وتكشف كيف كانت تمارس الجنس!

فيديو لحادث مروري عنيف فجع اليمنيين ودماء متناثرة بغزارة

بعد قدوم إمام عاشور للمارد الأحمر.. تعرف على أبرز 10 نجوم لاعبوا مع الأهلي والزمالك

كيم كارداشيان بملابس داخلية بنقشة جلد الثعبان.. “خاطر وسترى النتيجة” (شاهد)

تصريحات إسرائيلية جديدة عن المشروع التجاري مع السعودية.. أهميته وتوقيته وعلاقته بالتطبيع

الخليفي يُوجه رسالة حادة لمبابي قبيل تحديد مصيره مع باريس

رعباً من محمد بن سلمان.. داعية سعودي يتبرأ من سيلفي مع الشيخ بدر المشاري! (شاهد)

ريم طليقة حسن شاكوش: خانني في رمضان مع ممثلة.. وحورية فرغلي تهدد! (فيديو)

رامز جلال أول من أعلن انتقال إمام عاشور للأهلي.. فيديو مع اللاعب يؤكد صدق النبوءة

يارا السكري في إطلالة جريئة وغير مسبوقة.. بنطلون شفاف كشف المستور بشكل فاضح (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC