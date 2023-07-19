ابنة هيفاء وهبي تملأ جسدها بالسيليكون.. هكذا أظهرت منحنياتها الجديدة (شاهد)

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وطن- تعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى انتقادات بعد استعراض جسدها بشكله الجديد، ومفاتنها البارزة.

ونشرت زينب فياض صوراً عبر انستجرام، وهي ترتدي فستاناً ضيقاً باللون الأزرق، وارتدت نفسه باللون الأسود.

مبروك السيليكون

وغطت ابنة هيفاء وهبي وجهها، لتجعل التركيز على مفاتنها البارزة، فكان صدرها منفوخاً ومؤخرتها أكبر من قبل.

وعلقت زينب على الصور: “اختاروا فستانكم المفضل”.

وجاء في التعليقات المهاجمة لابنة هيفا: “مبروك تركيب السيليكون”.

وقال ثاني: “من شابه أمه ما ظلم”.

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وعلقت أخرى: “والله فكرتك هيفا بهالمنحنيات”.

وتساءل رابع: “كم كيلو سيليكون حاطة؟”.

هيفاء وابنتها

وكانت المحامية اللبنانية بشرى الخليل، قد كشفت مفاجأة تتعلق بهيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب التي أنجبتها من زوجها السابق نصر فياض.

وقالت بشرى خليل التي كانت محامية هيفاء أثناء طلاقها، إن الفنانة لم تتخل مطلقاً عن ابنتها، كما هو متداول.

وأضافت بشرى في لقاء معها: “هيفا أنا يلي طلقتها من زوجها وهو منعها تشوف بنتها.. زوجها السابق عملي وكالة وقلي ما بمضي على وكالة الطلاق حتى تتنازل هيفا عن رؤية ابنتها”.

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وأردفت: “رحت أنا و دقيت لهيفا وخبرتها ورفضت.. وقالتلي مش ممكن بنتي تكبر وتقول هي أمي يلي تنازلت عن شوفتي. ”

وختمت المحامية: “كتير احترمتها لهيفا بهيدا الموضوع”.