إسرائيل تعين عقيدا من أصول مغربية كأول ملحق عسكري لها في الرباط!

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وطن- بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن اعترافها بمغربية الصحراء الغربية، أرففقت دولة الاحتلال إعلانها هذا بالكشف عن تعيين أول ملحق عسكري إسرائيلي في الرباط .

ووفقا لصحيفة “إنديبندنتني” فإن وجه هذا التعيين التاريخي هو العقيد شارون إيتاش ، وهو ضابط عسكري إسرائيلي ينتمي إلى الجالية اليهودية المغربية في الشتات.

وقالت الصحيفة إن شارون إيتاش، من أصل يهودي مغربي، مشيرة إلى أنه منذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في عام 2020 ، يستمر التعاون الأمني بين البلدين في التعزيز “، موضحة احتفالات الحسابات المرتبطة بقوات الأمن الإسرائيلية على الشبكات الاجتماعية.

ويقود إيتاتش القيادة المركزية للداخلية في منطقة حيفا ولديه خبرة في كتيبة البحث والإنقاذ رقم 489.

علاقات تثير الرفض

ويندرج تعيينه، بما في ذلك من بين 21 منصبًا عسكريًا كبيرًا آخر يجب أن يصادق عليه وزير الدفاع يوآف غالانت، في العلاقات الوثيقة المتزايدة بين الجيش المغربي والإسرائيلي، وهي علاقات تثير الرفض في أوساط المجتمع المغربي، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الشهر الماضي ، شاركت مجموعة من الجنود الإسرائيليين لأول مرة في تدريبات أمريكية على الأراضي المغربية.

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العلاقات المغربية-الإسرائيلية

و أقامت إسرائيل والمغرب علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى خلال التسعينيات ، في أعقاب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن تم تعليق هذه العلاقات بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000.

وفي ديسمبر 2020 ، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب ، قامت إسرائيل والمغرب بتطبيع العلاقات التي عززت التعاون العسكري.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ، وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة تفاهم أصبحت أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. وكانت النتيجة المباشرة أنها مهدت الطريق لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية للنظام العلوي وكذلك التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقبل عام ، قام رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك ، أفيف كوخافي ، بأول زيارة رسمية للمغرب، و منذ ذلك الحين ، جرت زيارات بين الجيشين.