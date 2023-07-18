5 عادات بسيطة لتعزيز صحة الدماغ.. ما هي؟

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وطن- الشيخوخة أمراً لا مفر منه. مع تقدمنا في الحياة، هناك عواقب تهدد صحتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بوظيفة الدماغ.

تلعب ذاكرتنا دورًا مهمًا في مساعدتنا على اتخاذ قرارات حيوية ودفعنا لتعلم مهارات جديدة. ومع تقدم الناس في السن، قد يلاحظون أن تعلم أشياء جديدة يستغرق وقتًا أطول، أو أنهم لا يتذكرون المعلومات كما فعلوا، أو أنهم يخطئون في وضع أشياء مثل النظارات.



هذه عادةََ علامات على النسيان الخفيف وليست مشاكل ذاكرة خطيرة مثل مرض الزهايمر. تشمل حالات الانخفاض المرتبطة بالعمر غالبًا البطء العام في التفكير والصعوبات في الحفاظ على الانتباه، وتعدد المهام، ووضع المعلومات في الاعتبار، والبحث عن الكلمات.

علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أنه يمكن تحسين وظائف الذاكرة والدماغ لدى كبار السن. وقد وجد أن التحفيز الكهربائي البسيط غير الجراحي، الذي يطبّق باستخدام غطاء للرأس وأقطاب كهربائية متصلة، يعزز الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العاملة لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

كما يمكن أن يساهم تعلم مهارات جديدة، والبقاء نشيطين بدنيًا وعقليًا، والحفاظ على الروابط الاجتماعية في تحسين الذاكرة، وفقا لما ذكرته صحيفة indiatoday.



التمرين البدني المنتظم

تعتبر الحركة من أهم جوانب صحتنا. غرس النشاط البدني على أساس يومي يمكن أن يجعل عقلك وصحتك العقلية أفضل.

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وفقًا لدراسة، عندما تنخرط في نشاط منتظم، فإنه يزيد من حجم الحُصين، وهي منطقة دماغية رئيسية مسؤولة عن تكوين الذاكرة.

تناول طعام صحي

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا كانوا أقل عرضة بنسبة 24 في المائة للإصابة بالتدهور المعرفي من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا أقل صحة.

إذا كنت ترغب في حماية ذاكرتك والحصول على وظائف دماغية مثالية، فتأكد من أن أنك تتناول طعام صحي.

اتبع نظامًا غذائيًا مليئًا بالبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية. تأكد من أن السكر المكرر ليس في استهلاكك اليومي وتأكد من بدء يومك بالدهون الصحية والبروتينات مثل البيض والأفوكادو والأسماك والمكسرات.

حفز عقلك



من أفضل الطرق لتحسين ذاكرتك هي تحفيز الدماغ. تحدى عقلك بالتمارين الذهنية عن طريق حل الألغاز، والقراءة، وتعلم مهارات جديدة والانخراط في ألعاب استراتيجية لتعزيز الاتصالات العصبية.

كشفت مجموعة من الدراسات أن الأنشطة العقلية المعقدة مثل قراءة الكتب ولعب لعبة الداما واستكمال الكلمات المتقاطعة أو غيرها من الألغاز، قد قللت من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 46 في المائة خلال فترة سبع سنوات.

سيطر على التوتر

يمكن أن تساعد إدارة التوتر والقلق في إصلاح الوظيفة الإدراكية. تتمثل بعض الطرق لإدارة التوتر في الانخراط في أنشطة الاسترخاء، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو السفر.

احصل على قسطٍ كافٍ من النوم



الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر حيوي لصحة الدماغ. اهدف إلى سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

تم ربط قلة النوم بفقدان الذاكرة لأنه يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين. لذا، يجب أن يكون ضمان حصولك على نوم مريح من أولوياتك.