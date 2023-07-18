هيا مرعشلي تخضع لعملية إزالة وشم مثير عن ذراعها.. على ماذا احتوى؟! (شاهد)

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وطن- بعد أيام من إثارتها الجدل بين المتابعين بوصول عدد مشاهدي إطلالتها التي أبرزت بها مؤخرتها بشكل لافت لأكثر من مليون مشاهدة، ظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي وهي تزيل وشما مثيرا من على ذراعها.

ونشرت هيا مرعشلي عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على “انستغرام” صورة تظهرها من داخل عيادة التجميل الخاصة بدكتور تجميل يدعى امير شحادة.

عملية ازالة الوشم

ولاحقا، نشرت هيا مرعشلي فيديو يوثق خضوعها لعملية إزالة الوشم الغير معروف المقصود منه، حيث ظهرت وهي تمد ذراعها ف حين بدأ الدكتور عملية الإزالة.

وعلقت هيا مرعشلي على الفيديو بالقول: “باي باي”، في إشارة لإزالة الوشم من على ذراعها.

وشم مثير على رقبة هيا مرعشلي

وسبق أن تسببت هيا مرعشلي في مارس/أذار 2022 بإثارة الجدل بعد ظهورها بوشم جديد قامت برسمه على رقبتها.

ونشرت هيا مرعشلي عبر خاصية القصص المصورة صورة لها استعرضت فيها الوشم والذي لم يعرف معناه بسبب حجمه الصغير، كما هي باقي الوشوم التي رسمتها على جسدها.