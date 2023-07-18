نانسي عجرم في غاية اللطف مع فتاة إسرائيلية في قبرص (شاهد)

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وطن– تواجه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اتهاماً بالتطبيع، بعد التقاط صورة لها مع فتاة إسرائيلية في حفلها الأخير بقبرص.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنانسي عجرم مع معجبة تعمدت التقاط أكثر من صورة معها.

الاتفاق البحري

وتبين لاحقاً أن هذه المعجبة التي حاصرت نانسي عجرم على المسرح في قبرص، هي فتاة إسرائيلية.

وتناقلت وسائل إعلام في إسرائيل الخبر تحت عنوان “قطف ثمار الاتفاق البحري مع لبنان.. صعدت جوديث دوش لتقدم الزهور لنانسي عجرم التي تأثرت بهذه اللفتة”.

خيانة وتطبيع

وهاجم ناشطون نانسي عجرم بشراسة واتهموها بالخيانة والتطبيع.

بينما دافع عنها آخرون، وأكدوا أنها لم تعرف، ولن تطلب من كل معجب يتصور معلومات حول جنسيته وديانته. إضافة إلى أنها لا ترفض طلباً لمعجبيها.

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وجاء في التعليقات: “ع اساس كل ما قرّب حدا من فنان على المسرح رح يطلب منه باسبورو ؟ ولو !؟ شوية منطق”.

وكتبت أخرى: “يعني نانسي لازم تطلب هوية كل حدا فايت عحفلاتها وتشوف اذا بيحقله يتصور او لا ..ما بيأثر نانسي ما باعتهن ثروة لبنان النفطية”.

لم تكن تعرف

وروت ناشطة موقفاً تعيشه بنفسها وكتبت: “خلينا نحكي منطق شو رح يعرفها نانسي انها اسرائيلية”.

وتابعت: “مثلا انا عايشة برات لبنان ما بعرف مين بيجلس جنبي بالقطار… او يمكن كون في مشفى تكون حدي اسرائيلية”.

وختمت: “لما تكون برات لبنان في دول ما عندها عداء للكيان رح تتوقع يصف جنبك اي شخص وما تعرف هويته”.