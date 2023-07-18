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رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة أمام حرس الحدود

منافسات الجولة ال33 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة
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وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام منافسه حرس الحدود، الأربعاء، من منافسات الجولة ال33 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب (ستاد القاهرة) الدولي.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

كما وستنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود، كالعادة على مجموعة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

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معلق مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدود

وستبث أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11861، وباستقطاب أفقي. ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

كما وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري محمد الكواليني.

تشكيلة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام حرس الحدود بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم،  رامي ربيعة، كريم فؤاد ( خالد عبد الفتاح).

خط الوسط:  محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أليو ديينغ، محمد الضاوي كريستو.

مركز الهجوم:  محمود عبد المنعم (كهربا) أو (محمد شريف).

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز العريض في مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد على ستاد (المقاولون).

ويتصدر حامل اللقب لهذا الموسم فريق الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 81 نقطة، فيما جاء الفريق المنافس الهابط حرس الحدود في أدنى الترتيب  برصيد 24 نقطة.

المصدروطن + الأهلي تويتر

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