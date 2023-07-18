الثلاثاء, يوليو 18, 2023
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حياتنا

مريم حسين في إطلالة باربي المذهلة والجريئة.. صدرها كاد ينفجر (شاهد)

كان لافتاً أن مريم حسين أبرزت صدرها بشكل صارخ ما جعل متابعيها يخمنون خضوعها لعملية تكبير ثدي بعد تكبير المؤخرة

كتب رفيف عبدالله
فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين جمهورها، بإطلالة جريئة للغاية في أحدث جلسة تصوير
مريم حسين
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وطن– فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين جمهورها، بإطلالة باربي الجريئة للغاية في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت مريم حسين الصور عبر انستجرام، وظهرت بها وهي ترتدي توب نصف بطن أوف شولدر، مع تنورة قصيرة بنفس اللون الزهري اللامع.

نصيحة باربي

ولمحت مريم حسين في تعليقها إلى أن الإطلالة مستوحاة من دمية باربي.

وكتبت: “نصيحة باربي: كوني قوية”.

وكان لافتاً أن مريم حسين أبرزت صدرها بشكل صارخ، ما جعل متابعيها يخمنون خضوعها لعملية تكبير ثدي بعد تكبير المؤخرة.

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رقص مريم حسين

في سياق آخر، شاركت مريم حسين في حفل زفاف على الطريقة المغربية.

ونشرت الفنانة المغربية لقطات من الحفل الذي ارتدت به قفطان أخضر، ورقصت مع والدتها على أغاني وأهازيج شعبية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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