الثلاثاء, يوليو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدمحمد السادس يٌشبه النبي محمد.. أكاديمي مغربي يفجر جدلا واسعا
الهدهد

محمد السادس يٌشبه النبي محمد.. أكاديمي مغربي يفجر جدلا واسعا

تحليل لردود الفعل على تشبيه الأكاديمي المغربي للملك محمد السادس بالنبي محمد والتأثيرات الناجمة عن هذا الجدل

كتب فهمي الورغمي
محمد السادس يٌشبه النبي محمد.. أكاديمي مغربي يفجر جدلا واسعا
الملك محمد السادس
- Advertisement -

وطن- أثار الأكاديمي المغربي “عبد الحق الصنايبي” غضباً واسعاً ضده بعد تشبيهه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وقال “الصنايبي” في تغريدة على تويتر: “سبحان المعز المذل وسبحان من أعز أمير المؤمنين الملك محمد السادس، إذا أرادوا استهداف الإسلام نشروا صورة مسيئة للرسول الكريم صل الله عليه وسلم”.

وتابع “إذا أرادوا استهداف الإمبراطورية المغربية الشريفة نشروا صور مسيئة للملك محمد السادس.. فسبحان مع جمع أمير المؤمنين مع جده المصطفى في التعظيم وحتى في الإساءة”.

وبعد ساعات على نشره تغريدته، التي اعتبرت على نطاق واسع مثيرة للجدل ومستفزة، وجد الأكاديمي المغربي نفسه ضمن حملة غضب واسعة ضده.

سخرية وغضب من الصنايبي

استهجن كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، التشبيه الذي ضربه الباحث المغربي وكتب “محمود عبيد” في تعليقه على المنشور: “فتيحة اكثرت الدوزة فشبهت امير الشواذ والمدمنين برسول الله سيد الخلق على الصلاة والسلام. ان لم تستحي وقل ما شئت”.

- Advertisement -

وعلقت “عفاف الجزائرية” قائلة: “جابوا شجرة تاع كاليتوس ولا الخروب جردوها من اوراقها وحطوا مكان كل ورقة اسم من أسماء المهابل من عائلات الخوامس والسوادس.. وقال ليك احنا احفاد رسول الله ومن ذريته الإمبراطورية الشريفة اللي عمرها ماكانت شريفة.. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم”.

فيما كتب “أحمد مهريرة” في سياق متصل “لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو مفهوم النفاق”.

وقال مغرد آخر “شو انا جامي دخلت روحي فأموركم السياسية عوموا بحركم .. بصح باش تجيب طاري النبي بهاذ الايخان ، أنقولك دور تقود و مارس نفاقك بعيدا عن الدين”.

وأضاف “إسلام” في ذات الصدد “سبحان الله المجانين كان مكانهم المصحات العقلية او التشرد الان يملكون حسابات موثقة في الطويطر تقارن من قال عنه رب العزة (وانك لعلى خلق عظيم) مع انسان سكير”.

وتابع “وليد” من جانبه “حتى الذين كان قدرهم ان يعيشوا ويقطنوا بأطهر أرض …أرض الحرمين لم يتجرأ أحد منهم ويقول ما يقولونه هؤلاء السفهاء كيف لا وهم يشبهون اكرم خلق الله محمد عليه الصلاة و السلام بملك شاذ وينسبونه لآل البيت والله قوم سفهاء و جهلة”.

وتأتي تغريدة الصنايبي بعد عام تقريباً على مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله العاهل المغربي محمد السادس يتجول بإجدى شوارع باريس وقد بدت ملامح الثمالة عليه حيث كان يتداعى بين مرافقيه حتى كاد يسقط أرضاً.

الملك محمد السادس في باريس
الملك محمد السادس في باريس
المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

من إسرائيل إلى محمد السادس: نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الهدهد

وجهه لا يُرى من الدماء.. “أنتيم” ملك المغرب يسقط بالقاضية مجددا (فيديو)

الهدهد

محمد السادس في وضع مخلّ مع بيدرو سانشيز في مدريد.. صورة ستُغضب ملك المغرب

تقارير

أزمة الحكم في المغرب.. ابن عم الملك يدعوه لهذا الأمر قبل فوات الأوان

تقارير

ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

الهدهد

ملك المغرب على متن يخت فاخر رفقة ابنته شبيهة للا سلمى (فيديو)

حياتنا

نجوى كرم تغازل الملك محمد السادس بوصلة رقص وموال باسمه (فيديو)

الهدهد

ملك المغرب يثير جدلا بحديثه عن الفتنة العابرة للحدود.. ماذا يقصد؟

تقارير

موقع “أفريك”: عبدالمجيد تبون بجانب جنين ومحمد السادس لا يريد إثارة غضب إسرائيل!

الهدهد

يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة ويعيد للأذهان واقعة كادت تسبب أزمة دولية (شاهد)

الهدهد

لن تعرفه.. إطلالة شبابية لملك المغرب ونزهة خاصة بدون حراسة (شاهد)

تقارير

لماذا ألغى محمد السادس خطاب عيد ثورة الملك والشعب وتخلى عن ذكرى نفي جده محمد الخامس؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لهذه الأسباب بدء عمل جانبي سيعزز رفاهيتك المالية

خبير يفجر مفاجأة بشأن البروتوكولات السلطانية العمانية (فيديو)

سترة الأميرة ديانا الشهيرة للبيع في مزاد علني.. كم يبلغ سعرها؟

رانيا يوسف تقاوم الصيف بالتعري في لبنان وتقلد هيفاء (شاهد)

زيلينسكي عاريا.. صور سربها صديق سابق انقلب عليه تثير جدلا (شاهد)

لكل قاعدة شواذ.. فيديو مؤثر جدا لما فعلته قطة مع كلب أعمى

خبير يكشف: نوع من التوابل يساعد في إنقاص الوزن وكبح الشهية

تركيا توقع مع السعودية أكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخها!

كلب ضال يدخل أحد المساجد التركية ويُقلّد سجود المصلين (فيديو)

3 مقاطع فيديو تكذب رواية النيابة المصرية عن مقتل مواطن برصاص ضابط بمطروح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC