محمد السادس يٌشبه النبي محمد.. أكاديمي مغربي يفجر جدلا واسعا

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وطن- أثار الأكاديمي المغربي “عبد الحق الصنايبي” غضباً واسعاً ضده بعد تشبيهه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وقال “الصنايبي” في تغريدة على تويتر: “سبحان المعز المذل وسبحان من أعز أمير المؤمنين الملك محمد السادس، إذا أرادوا استهداف الإسلام نشروا صورة مسيئة للرسول الكريم صل الله عليه وسلم”.

وتابع “إذا أرادوا استهداف الإمبراطورية المغربية الشريفة نشروا صور مسيئة للملك محمد السادس.. فسبحان مع جمع أمير المؤمنين مع جده المصطفى في التعظيم وحتى في الإساءة”.

سبحان المعز المذل

وسبحان من أعز أمير المؤمنين #الملك_محمد_السادس

إذا أرادوا لستهداف الإسلام نشروا صورة مسيئة للرسول الكريم صل الله عليه وسلم

وإذا أرادوا استهداف الإمبراطورية المغربية الشريفة نشروا صور مسيئة للملك محمد السادس..

فسبحان مع جمع أمير المؤمنين مع جده المصطفى في… — د. عبدالحق الصنايبي (@abdelhaksnaibi) July 18, 2023

وبعد ساعات على نشره تغريدته، التي اعتبرت على نطاق واسع مثيرة للجدل ومستفزة، وجد الأكاديمي المغربي نفسه ضمن حملة غضب واسعة ضده.

سخرية وغضب من الصنايبي

استهجن كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، التشبيه الذي ضربه الباحث المغربي وكتب “محمود عبيد” في تعليقه على المنشور: “فتيحة اكثرت الدوزة فشبهت امير الشواذ والمدمنين برسول الله سيد الخلق على الصلاة والسلام. ان لم تستحي وقل ما شئت”.

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وعلقت “عفاف الجزائرية” قائلة: “جابوا شجرة تاع كاليتوس ولا الخروب جردوها من اوراقها وحطوا مكان كل ورقة اسم من أسماء المهابل من عائلات الخوامس والسوادس.. وقال ليك احنا احفاد رسول الله ومن ذريته الإمبراطورية الشريفة اللي عمرها ماكانت شريفة.. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم”.

جابوا شجرة تاع كاليتوس ولا الخروب جردوها من اوراقها وحطوا مكان كل ورقة اسم من أسماء المهابل من عائلات الخوامس والسوادس وقال ليك احنا احفاد رسول الله ومن ذريته🤦

الإمبراطورية الشريفة اللي عمرها ماكانت شريفة اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم https://t.co/EqIt1tdVUr — 🇩🇿⁦Αfαf&Algérienne🇩🇿⁩ (@Isr_afaf_aa) July 18, 2023

فيما كتب “أحمد مهريرة” في سياق متصل “لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو مفهوم النفاق”.

وقال مغرد آخر “شو انا جامي دخلت روحي فأموركم السياسية عوموا بحركم .. بصح باش تجيب طاري النبي بهاذ الايخان ، أنقولك دور تقود و مارس نفاقك بعيدا عن الدين”.

شو انا جامي دخلت روحي فأموركم السياسية عوموا بحركم .. بصح باش تجيب طاري النبي بهاذ الايخان ، أنقولك دور تقود و مارس نفاقك بعيدا عن الدين . https://t.co/iAY2ncHrrU pic.twitter.com/SUSjM8YDYz — Yellis n tafoukt 🌞🇩🇿ⵣ (@wis__21) July 18, 2023

وأضاف “إسلام” في ذات الصدد “سبحان الله المجانين كان مكانهم المصحات العقلية او التشرد الان يملكون حسابات موثقة في الطويطر تقارن من قال عنه رب العزة (وانك لعلى خلق عظيم) مع انسان سكير”.

وتابع “وليد” من جانبه “حتى الذين كان قدرهم ان يعيشوا ويقطنوا بأطهر أرض …أرض الحرمين لم يتجرأ أحد منهم ويقول ما يقولونه هؤلاء السفهاء كيف لا وهم يشبهون اكرم خلق الله محمد عليه الصلاة و السلام بملك شاذ وينسبونه لآل البيت والله قوم سفهاء و جهلة”.

حتى الذين كان قدرهم ان يعيشوا ويقطنوا بأطهر أرض …أرض الحرمين لم يتجرأ أحد منهم ويقول ما يقولونه هؤلاء السفهاء كيف لا وهم يشبهون اكرم خلق الله محمد عليه الصلاة و السلام بملك شاذ🌈 وينسبونه لآل البيت

والله قوم سفهاء و جهلة https://t.co/6v0dRIeQJS — 🇩🇿♥️ ولـــ.يـ.د❤️🇩🇿 (@mer_dedo) July 18, 2023

وتأتي تغريدة الصنايبي بعد عام تقريباً على مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله العاهل المغربي محمد السادس يتجول بإجدى شوارع باريس وقد بدت ملامح الثمالة عليه حيث كان يتداعى بين مرافقيه حتى كاد يسقط أرضاً.