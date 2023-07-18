ماريا معلوف تعلن صهيونيتها على الملأ بفيديو مقزز: “الله مع إسرائيل”

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وطن- نشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف مقطع فيديو فجر جدلا واسعا، يوثق مشاركتها في مؤتمر عبري بأمريكا، وهي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي وتغني باللغة العبرية.

وجاء ذلك أثناء مؤتمر أقامه “اتحاد المسيحيون من أجل إسرائيل”، في الولايات المتحدة، وهي إحدى منظمات الصهيونية المسيحية في أمريكا.

وعرفت ماريا معلوف بتطبيعها مع الكيان الإسرائيلي منذ سنوات، واعتادت الظهور على عدد من القنوات الإسرائيلية ومنها قناة «kan 11» الاسرائيلية والمشاركة في مؤتمرات تدعم التطبيع.

ماريا معلوف ترفع علم إسرائيل

وجاء نشر معلوف لمقاطع الفيديو عبر حسابها بتويتر بعد أقل من 24 ساعة من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على معلوف، بجرائم مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل، والإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وجاء هذا الادعاء على ماريا معلوف على خلفية مقابلة أجرتها مع إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية.

وظهرت ماريا معلوف في مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في “تويتر” إلى جانب متطرف اسرائيلي يرتدي قبعة “كيباه” اليهودية المعروفة، فيما بدت وهي تحمل علم إسرائيل وتلوح به، خلال تواجدها بنفس المؤتمر.

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وفي الفيديو ذاته ظهرت وهي تقوم بحركات تمثيلية مريبة ملوحة برأسها صعوداً وهبوطاً وأصابع يدها اليمنى وتترجم لشخص كان يخطب بالحضور” لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي“.

وتسبب هذا المقطع بهجوم واسع على “معلوف” من قبل النشطاء، الذين وصفوها بـ”الخائنة”.

وهاجمتها في التعليقات مغردة باسم “ليندا” قائلة:”أكتر شي مقزز بماريا معلوف عدا شكلها.. انو حاطة صورة الشهيد رفيق الحريري ووسام الحسن كوڤر.”

وتابعت:”حطي نتنياهو حطي وجهك وخدودك! يعني حتى الصهاينة يلي عم تذلي حالك قدامهن بكل فيديو بكونوا قرفانين منك.”

فيما هاجمتها الصحفية رولا ناصر:”ما تدخلي المسيحيين بالانحطاط تبعكن . المسيحيون منكم براء.”

ما تدخلي المسيحيين بالانحطاط تبعكن . المسيحيون منكم براء https://t.co/QQSvT0gsVg — Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) July 18, 2023

الخيانة الوطنية

وكان القضاء اللبناني أصدر في نيسان ابريل 2022 قراره بخصوص الإعلامية ماريا معلوف، على خلفية البلاغ المقدم ضدها بتهمة “الخيانة الوطنية” و”التطبيع مع إسرائيل” وغيرها.

وأصدرت القاضية، نجاة أبو شقرا، قرارها الظني، ظنت بموجبه بإدانة المدعى عليها، ماريا معلوف، بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة اسرائيل والظن بها بموجب المادة 295 عقوبات، والتي تتحدث عن “إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، وقد صدر بموجب القرار مذكرة توقيف غيابية بحقها”.