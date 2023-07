ماريا معلوف تعلن صهيونيتها على الملأ بفيديو مقزز: “الله مع إسرائيل”

- Advertisement -

وطن- نشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف مقطع فيديو فجر جدلا واسعا، يوثق مشاركتها في مؤتمر عبري بأمريكا، وهي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي وتغني باللغة العبرية.

وجاء ذلك أثناء مؤتمر أقامه “اتحاد المسيحيون من أجل إسرائيل”، في الولايات المتحدة، وهي إحدى منظمات الصهيونية المسيحية في أمريكا.

وعرفت ماريا معلوف بتطبيعها مع الكيان الإسرائيلي منذ سنوات، واعتادت الظهور على عدد من القنوات الإسرائيلية ومنها قناة «kan 11» الاسرائيلية والمشاركة في مؤتمرات تدعم التطبيع.

وجاء نشر معلوف لمقاطع الفيديو عبر حسابها بتويتر بعد أقل من 24 ساعة من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على معلوف، بجرائم مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل، والإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وجاء هذا الادعاء على ماريا معلوف على خلفية مقابلة أجرتها مع إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية.

وظهرت ماريا معلوف في مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في “تويتر” إلى جانب متطرف اسرائيلي يرتدي قبعة “كيباه” اليهودية المعروفة، فيما بدت وهي تحمل علم إسرائيل وتلوح به، خلال تواجدها بنفس المؤتمر.

