الثلاثاء, يوليو 18, 2023
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الهدهد

لن تصدق أنها هي.. صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله قبل زواجها

من الدراسة في الكويت إلى الحياة في القصر: رحلة الملكة رانيا العبدالله قبل الزواج

كتب خالد السعدي
صورة نادرة الملكة رانيا
الملكة رانيا العبدالله
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وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني عبدالله الثاني، أثناء مرحلة الدراسة، قبل 36 عامًا.

وأبانت الصورة النادرة التي تم التقاطها سنة 1987، الملكة رانيا برفقة أحد زميلاتها، أثناء دراستهما سويًا في أحد المدارس الخاصة بدولة الكويت.

الملكة رانيا برفقة أحد زميلاتها، أثناء دراستهما سويًا في أحد المدارس الخاصة بدولة الكويت
الملكة رانيا برفقة أحد زميلاتها، أثناء دراستهما سويًا في أحد المدارس الخاصة بدولة الكويت

يشار إلى أن الملكة رانيا درست في المدرسة البريطانية في الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

قبل زواجها من الملك عبد الله، عملت في “سيتي بنك” وشركة أبل في مدينة عمان في الأردن.

مسيرة رانيا العبد الله الأكاديمية

رانيا العبد الله (53 عاما ً)، هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية وعقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة.

ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش.

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لقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999.

كان والدها طبيبًا للأطفال في إحدى مستشفيات الكويت، والذي ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

المصدر وطن

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