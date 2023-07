لكل قاعدة شواذ.. فيديو مؤثر جدا لما فعلته قطة مع كلب أعمى

- Advertisement -

وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر من داخل ملجأ حيوانات، أظهر قطة تعتني بصديقها الكلب الأعمى، حيث تقوم بتدليك جسده بطريقة غير معهودة في عالم الحيوانات.

وأرشد البحث أنه تمّ تصوير الفيديو في “ملجأ سنشاين” للحيوانات في مدينة أغادير المغربية.

حيث رصدت عدسات الكاميرا هذا المشهد المؤثر، الذي وثّق لقطة للقطة وهي تُدلّك كلباً أعمى، لا يتحرك كثيراً بسبب إعاقته.

مشاهد مؤثرة خطف قلوب الملايين من المستخدمين على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره الملجأ على صفحاته، وشارك قصة المقطع التي أسَرَت المتابعين.

وأوضح الملجأ في تعليقه على الفيديو أن هذا الكلب الأعمى مصاب بمتلازمة إيلرز دانلوس (EDS)، ولديه صداقات عديدة مع القطط، حيث تمنحه القطط لحظات من الرعاية والمودة على مدار سنوات.

سؤال صعب الإجابة عنه ببساطة بحيث يتطلب الأمر تحديد مكان وزمان وظرفية العلاقة التي تجمع كلاهما، ومنه يمكن تحديد الإجابة السليمة.

وعلى العموم، أسهل طريقة للحصول على تعايش ودّي على الفور بين كلب وقطّ هي تبني الصديقين المكسوين بالفراء عندما يكون كلاهما لا يزالان جروًا.

