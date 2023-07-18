لكل قاعدة شواذ.. فيديو مؤثر جدا لما فعلته قطة مع كلب أعمى

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وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر من داخل ملجأ حيوانات، أظهر قطة تعتني بصديقها الكلب الأعمى، حيث تقوم بتدليك جسده بطريقة غير معهودة في عالم الحيوانات.

وأرشد البحث أنه تمّ تصوير الفيديو في “ملجأ سنشاين” للحيوانات في مدينة أغادير المغربية.

حيث رصدت عدسات الكاميرا هذا المشهد المؤثر، الذي وثّق لقطة للقطة وهي تُدلّك كلباً أعمى، لا يتحرك كثيراً بسبب إعاقته.

مشاهد مؤثرة خطف قلوب الملايين من المستخدمين على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره الملجأ على صفحاته، وشارك قصة المقطع التي أسَرَت المتابعين.

وأوضح الملجأ في تعليقه على الفيديو أن هذا الكلب الأعمى مصاب بمتلازمة إيلرز دانلوس (EDS)، ولديه صداقات عديدة مع القطط، حيث تمنحه القطط لحظات من الرعاية والمودة على مدار سنوات.

الكلاب والقطط: أعداء أم أصدقاء

سؤال صعب الإجابة عنه ببساطة بحيث يتطلب الأمر تحديد مكان وزمان وظرفية العلاقة التي تجمع كلاهما، ومنه يمكن تحديد الإجابة السليمة.

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وعلى العموم، أسهل طريقة للحصول على تعايش ودّي على الفور بين كلب وقطّ هي تبني الصديقين المكسوين بالفراء عندما يكون كلاهما لا يزالان جروًا.

Are you a dog or cat person ? 🐶🐱 pic.twitter.com/9hpVhW8iDK — ᎷᏗᏒᏦ ᏕᏂᏗᏒᏦᎩ 🦈 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Markshark26) July 16, 2023

بهذه الطريقة المُجربة، حسب شهادات كثيرة شاركها مُربو هذه الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ستنشأ رابطة صداقة وألفة جميلة بطريقة عفوية وطبيعية.

وفي هذه الحالة، سيكون عامل اللعب والوقت هو المفتاح للسماح لهم بالتعرف على بعضهم البعض، والاستئناس كلّ بالآخر بعيداً عن المناوشات التي قد تحدثها الشوارع