قصة مؤلمة لشاب مصري شرّده قمع السيسي وطاردته حرب السودان ورفضته سلطنة عمان

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وطن- يواجه المصريون الذي هربوا من قمع النظام المصري بعد انقلاب 2013 إلى السودان، تهديدا جديدا على حياتهم بسبب الحرب الدائرة في السودان.

في تقرير له، تناول موقع ميدل إيست آي معاناة هؤلاء المصريين، وبينهم المواطن محمود عبيد الذي كان قد غادر مصر في عام 2018، واعتقد أنه سيكون بأمان في العاصمة السودانية الخرطوم.

الشاب البالغ من العمر 29 عامًا كان قد فرَّ من مصر في عام 2013، بعد مشاركته في احتجاجات ضد الانقلاب الذي قاده اللواء عبد الفتاح السيسي والذي أطاح بالرئيس آنذاك محمد مرسي.

بعد رؤية زملائه وأصدقائه يتم القبض عليهم في حملة قمع المتظاهرين، وسماع وفاة صديقه بعد تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز ، قرر الفرار إلى السودان المجاور، على الرغم من عدم وجود جواز سفر.

ومع ذلك، وعاش عبيد تهديدات جديدة في أبريل من هذا العام، عندما اندلع الصراع المسلح في السودان.

هذا الناشط هو مجرد واحد من العديد من المعارضين المنفيين الذين يشعرون أن حياتهم مهددة وأنه يمكن ترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

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أثناء إقامته في السودان، كان عبيد قادرًا على العمل في الزراعة وأسّس شركته الخاصة، وكان قد أثبت وجوده، وبدأ يشعر بالأمن، لكن الحرب الشرسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تركته يشعر بعدم الأمان ومعرض لخطر القتل.

وقال الشاب المصري: “شعرت أنا والجميع من حولي بالرعب، وكنت محبوسًا في منزلي ولم أستطع المغادرة”.

ودمرت أحياء بأكملها في العاصمة السودانية الخرطوم ، وأجبر أكثر من 2.2 مليون شخص على ترك منازلهم، ولجأ حوالي 528 ألف شخص إلى البلدان المجاورة ، يحتاج الكثير منهم إلى مساعدات إنسانية.

هروب ناجح جديد

ومع لحظات الخوف المستمرة، قرر عبيد الاتصال بشخص عرض عليه الحصول على جواز سفر عن طريق السفارة المصرية في الخارج ، بعد دفع مبلغ كبير له.

وقال الشاب المصري: “بعد الحصول على جواز سفري ، ذهبت إلى عاصمة جنوب السودان ، ومن هناك توقفت في إسطنبول ووصلت أخيرًا إلى مسقط في سلطنة عمان”.

وهناك احتجزته سلطات الهجرة العمانية واستُجوب لمدة أربعة أيام، وقيل له إن جواز سفره مزور، وأنه سيتم ترحيله إلى مصر، لكنه طلب منهم أن يتم ترحيله إلى أي دولة أخرى.

لاحقا، تم ترحيل عبيد إلى إسطنبول، حيث ظهر على في بث مباشر على موقع فيسبوك، يروي تفاصيل ما حدث له، مؤكداً أن جواز سفره كان شرعيًا وأنه قد يواجه عواقب وخيمة إذا أعيد إلى مصر.

وقال الشاب بتأثر: “هناك في مصر كنت سأكون ميتًا، وفي السودان كنت سأموت ، فماذا أفعل؟”

وأضاف: “أطلب من أي شخص يشاهد هذا المقطع بالسفارة المصرية لإعلامهم بأن جواز سفري ليس مزورًا. أنا مجرد شخص أراد الهروب من بلد تشهد حرباً”.

السجن مدى الحياة

وقبل فراره إلى السودان في عام 2013 ، حُكم على عبيد بالسجن المؤبد في مصر ، من دون أن يعرف التهم الموجهة إليه بالضبط.

الآن ، كما يقول ، تم إرساله على متن طائرة إلى تركيا ، لكنه لا يزال قلقًا بشأن ترحيله إلى مصر.

وأبلغ الشاب، السلطات العمانية والتركية أن حياته في خطر إذا تم إرساله إلى مصر، وأشار إلى أنه لن يغادر حتى يتأكد من عدم إعادته إلى مصر.

عبيد هو واحد من العديد من المصريين في السودان العالقين الآن في البلاد بدون طريق خروج آمن، وخاصة أولئك الذين أجبروا على الخروج من مصر بدون وثائق رسمية.

يقول الكثير من المصريين في السودان، إنهم يخشون الخروج إلى الشوارع خوفًا من التعرض للاعتقال أو الاستهداف، وبخاصة بسبب دعم مصر للقوات المسلحة السودانية.

مناخ الخوف

وفقًا لمصدر “ميدل إيست آي” في السودان، فقد شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد المعارضين الفارين من مصر في السنوات الأخيرة بسبب مناخ الخوف والتهديد بالسجن بسبب التعبير عن آرائهم.

يجادل العديد من المعارضين، بأن السودان لطالما كان ملاذًا آمنًا للهاربين من قوات الأمن في مصر.

ويقول معارض مصري: “في عهد البشير، كان هناك بعض التعاطف مع المعارضة المصرية وتم تقديم المساعدة لهم.. لم تطلب الحكومة السودانية من المعارضين تقنين وضعهم في البلاد مما سهل الأمور أيضًا”.

وأضاف: “حتى لو سُجن شخص ما في السودان ، فإن مرافق الاحتجاز أنظف كثيرًا والظروف أفضل مما هي عليه في مصر.. وهناك مراحيض نظيفة وتوفر الوجبات والأسرة”.

مخاطر على المصريين المعارضين في السودان

الآن ، يقول العديد من المعارضين المقيمين في السودان إن الصراع وضعهم في موقف ضعيف ، ويعرضهم لمزيد من المخاطر.

يعيش العديد من المعارضين في ظروف سيئة الآن ، وبخاصة أن هناك نهبًا ونقصًا في الخدمات العامة، وقال معارض مصري آخر إن الكثيرين منهم أيضا غير قادرين على السفر لأنهم مدرجون في قوائم الإرهاب المصرية.

كما يشعر المعارضون المصريون في السودان بالقلق بسبب عدد الأشخاص المفقودين أثناء الصراع ، مع عدم معرفة مكان وجودهم. بالنسبة لهم ، هذا يعني أن خطر تسليمهم لقوات الأمن المصرية أكبر.

مشكلات كبيرة للمنفيين

يقول نادر فتوح ، رئيس المكتب الصحفي لجمعية المصريين في تركيا، إن التصعيد الحالي في السودان تسبب في مشاكل كبيرة للمنفيين والمعارضين المصريين.

وأضاف: “هؤلاء الأشخاص عالقون حاليًا ولا يوجد مكان آمن يذهبون إليه. سياسات الهجرة في تركيا تعني احتجاز أي شخص ليس لديه الحق القانوني في البقاء، وليس المصريين فقط”.