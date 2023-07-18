فوفانا يُوقع مع النصر السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن- أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا إلى صفوف النصر السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي (تويتر)، ” صفقة انتقال سيكو فوفانا إلى النصر .. تمّت”.

فوفانا يوقع مع النصر السعودي

وأضاف رومانو، ” الإيفواري فوفانا اجتاز بالفعل الجزء الأول من الكشف الطبي، الذي أجراه في البرتغال”.

كما وتابع، ” نادي لانس الفرنسي سوف يحصل على ما بين 25- 30 مليون يورو من تلك الصفقة”.

Seko Fofana to Al Nassr, done deal and here we go! 🟡🔵✔️ Understand Seko completed first part of medical tests today in Portugal as new Al Nassr player. RC Lens will receive around €25/30m. 🆕 Cristiano Ronaldo, Brozović, Ospina, Talisca… and now Seko Fofana to Al Nassr. pic.twitter.com/bGa1EqDViw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

وختم تغريدته، ” فوفانا سينضم إلى أجانب نادي النصر كريستيانو رونالدو وتاليسكا وديفيد أوسبينا ومارسيلو بروزوفيتش وجيسلان كونان”.

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صفقات النصر السعودي

ووصل الإيفواري فوفانا، الاثنين، إلى دولة البرتغال، تمهيداً لانضمامه إلى معسكر الفريق العالمي، بعد إتمام الصفقة بشكل نهائي وتحديد مدة عقده.

وانتقل اللاعب فوفانا إلى صفوف النصر السعودي، قادماً من نادي لانس الفرنسي، الذي انضم إلى صفوف في عام 2020.

كما وتعد صفقة سيكو فوفانا الإيفواري الدولي، هي الصفقة الثانية لنادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، القادم هذا الصيف من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026.

Al Nassr are closing in on Seko Fofana deal — final details being sorted on the clubs side before sealing the agreement as player already accepted 🚨🟡🔵🇸🇦 Fofana’s set to join Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozović, Anderson Talisca. Here we go soon ⏳ pic.twitter.com/ARvPrhwnaA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

وفي سياق آخر، فقد تلقى فريق النصر السعودي الخسارة الثقيلة أمام سيلتا فيغو، بخماسية نظيفة دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين، الاثنين، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

كما وشهدت المباراة طرد حكم المباراة مدافع النصر السعودي عبد الإله العمري، بعد إشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة ال51 من أحداث مجريات الشوط الثاني من المباراة. ليستكمل العالمي المباراة ب10 لاعبين.

وبعد تلك الخسارة لنادي النصر السعودي، سيلتقي الفريق. أمام بنفيكا البرتغالي، الخميس، كما وسيواجه بعدها بخمس أيام باريس سان جيرمان في منافسات وديات الأندية قبيل بدء الموسم الجديد.