فوفانا يُوقع مع النصر السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن- أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا إلى صفوف النصر السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي (تويتر)، ” صفقة انتقال سيكو فوفانا إلى النصر .. تمّت”.

وأضاف رومانو، ” الإيفواري فوفانا اجتاز بالفعل الجزء الأول من الكشف الطبي، الذي أجراه في البرتغال”.

كما وتابع، ” نادي لانس الفرنسي سوف يحصل على ما بين 25- 30 مليون يورو من تلك الصفقة”.

