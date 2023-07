فرض عقوبة مالية على دجوكوفيتش لارتكابه هذا الفعل!

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحيفة إنجليزية، عن فرض عقوبة مالية على دجوكوفيتش نجم كرة التنس الصربي، بسبب تحطيمه مضربه في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح، التي أقيمت في العاصمة البريطانية (لندن).

وقالت التقارير الصحفية الإنجليزية، بأن النجم الصربي. نوفاك دجوكوفيتش، فقد أعصابه في المباراة النهائية التي جمعته أمام المتوج بلقب البطولة الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون.

كما وبحسب تلك التقارير، فإن أسطورة كرة التنس الصربي دجوكوفيتش، غرم بمبلغ مالي. يقدر ب 8000 دولار أمريكي، بعد قيامه بتحطيم المضرب الخاص به على أحد أعمدة شبكة الملعب الرئيسي في نهائي بطولة ويمبلدون.

وفشل الصربي دجوكوفيتش في تحقيق الانتصار على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، الأحد.

Still thinking about that final… 🤯

Relive an all-time #Wimbledon classic 👇

— Wimbledon (@Wimbledon) July 17, 2023