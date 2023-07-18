فرض عقوبة مالية على دجوكوفيتش لارتكابه هذا الفعل!

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وطن- أفادت تقارير صحيفة إنجليزية، عن فرض عقوبة مالية على دجوكوفيتش نجم كرة التنس الصربي، بسبب تحطيمه مضربه في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح، التي أقيمت في العاصمة البريطانية (لندن).

وقالت التقارير الصحفية الإنجليزية، بأن النجم الصربي. نوفاك دجوكوفيتش، فقد أعصابه في المباراة النهائية التي جمعته أمام المتوج بلقب البطولة الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون.

فرض عقوبة مالية على دجوكوفيتش

كما وبحسب تلك التقارير، فإن أسطورة كرة التنس الصربي دجوكوفيتش، غرم بمبلغ مالي. يقدر ب 8000 دولار أمريكي، بعد قيامه بتحطيم المضرب الخاص به على أحد أعمدة شبكة الملعب الرئيسي في نهائي بطولة ويمبلدون.

وفشل الصربي دجوكوفيتش في تحقيق الانتصار على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، الأحد.

Still thinking about that final… 🤯 Relive an all-time #Wimbledon classic 👇 — Wimbledon (@Wimbledon) July 17, 2023

وأحرز الإسباني ألكاراز المصنف الأول على مستوى العالم في عالم كرة التنس، الفوز على الأسطورة نوفاك دجوكوفيتش في مجموع 6-1و 6-7 و6-8. و6-1 و6-3 و6-4، في مباراة نهائية حملت الإثارة والقوية، استمرت بين كلا المنافسين لنحو 4 و42 دقيقة.

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ألكاراز واللقب الثاني

كما ويعد اللقب الثاني الذي يتوج به النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، بعد نجاحه بالتتويج في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي، فيما يعتبر ثالث إسباني يحصد هذا اللقب على الملاعب العشبية في العاصمة البريطانية (لندن).

ويعد الإسباني ألكاراز صاحب ال20 عاماً، أصغر. لاعب يحرز بطولة ويمبلدون، بعد الألماني بوريس بيكر والسويسري بيورن بورغ.

كما وحرم الإسباني ألكاراز منافسه دجوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب ببطولة ويمبلدون برصيد 8 ألقاب، مع النجم السويسري روجيه فيدرر. وكذلك الرقم القياسي في عدد ألقابه في الغراند سلام في فئتي الرجال والسيدات، التي ما زالت تحتفظ به الأسترالية مارغاريت كورت برصيد 24 لقباً.