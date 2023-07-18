الثلاثاء, يوليو 18, 2023
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شمس الكويتية بالمايوه في مصر وصدرها كاد يخرج من الحمالة! (فيديو)

شاركت شمس الكويتية متابعيها لقطات من رحلتها إلى مصر وكانت معظم إطلالاتها جريئة جدا

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية بالمايوه في مصر وصدرها كاد يخرج من الحمالة! (فيديو)
شمس الكويتية
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وطن– تخطت الفنانة شمس الكويتية جميع الحدود، وفاجأت متابعيها بظهور جريء على البحر، بالمايوه.

ونشرت شمس الكويتية فيديو عبر انستجرام، وهي تجلس على البحر مرتدية بكيني بنقشة الورود.

 

الساحل الشمالي

وغطت الفنانة الكويتية القليل من جسدها العاري بفوطة، بينما كشفت حمالة الصدر فقط.

ونشرت شمس الكويتية فيديوهات أخرى مع صديقتها المصرية، مشيرة إلى أنها في الساحل الشمالي.

كما شاركت شمس متابعيها لقطات من رحلتها إلى مصر، وكانت معظم إطلالاتها جريئة جدا.

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سره الباتع

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً بعد مشاكرتها في مسلسل “سره الباتع”.

و شهد المسلسل عودة المخرج المصري الشهير خالد يوسف بعد غياب طويل.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، وقع اختيار المخرج المصري خالد يوسف على الفنانة شمس لأداء دور بمسلسله الذي تم عرضه في رمضان الماضي. وذلك بعد اعتذار العديد من الفنانات عن العمل معه وخاصة الفنانات المصريات، خوفاً من ارتباط أسمائهن به بعد فضيحته الجنسية الأخيرة مع منى فاروق وشيماء الحاج.

المصدررصد ومتابعة وطن

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