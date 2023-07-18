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سترة الأميرة ديانا الشهيرة للبيع في مزاد علني.. كم يبلغ سعرها؟

الأميرة ديانا وسترتها الأيقونية: قصة من الأناقة والتاريخ تُعرض في مزاد علني

كتب خالد الأحمد
سترة الأميرة ديانا الشهيرة للبيع في مزاد علني.. كم يبلغ سعرها؟
سترة الأميرة ديانا
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وطن- من المقرر طرح سترة صوفية كانت ترتديها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا والمعروفة باسم سترة “الخروف الأسود”، للبيع في مزاد علني في وقت لاحق من هذا الصيف بسعر خيالي يصل إلى 80 ألف دولار.

ووفق وسائل إعلام بريطانية تم تصميم السترة من قبل ماركة الملابس “worm & Wondervel” ، وستعرضها دار سوذبيز في لمزاد العلني في حدث عبر الإنترنت، من المقرر عقده في الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

وارتدت الأميرة ديانا السترة أول مرة في يونيو 1981، وكانت حينها تشاهد الأمير تشارلز وهو يمارس لعبة البولو قبل شهر من زواجهما، مما يثير تكهنات بخصوص أهميتها، بحسب ما نقل موقع “bnn“.

سعر سترة “الخروف الأسود” للأميرة ديانا

وتتميز السترة بصورة خروف أسود وسط مجموعة من الخراف البيضاء، مما يزيد من غرابتها، والجدير بالذكر أن السكرتير الخاص للأميرة الراحلة أعاد السترة إلى “worm & Wondervel” لإصلاح قطع بها.

سترة الأميرة ديانا

لكن الشركة الشهيرة أرسلت إلى الأميرة ديانا قطعة بديلة ارتدتها في عام 1983 أثناء التقاط صور خالدة لها، قبل أن تقضي بحادث سيارة مع رجل الأعمال المصري دودي الفايد.

وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة “وورم اند ووندرفل”، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في، مارس.

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ويتوقع أن تجلب السترة ما بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار.

سعر سترة الأميرة ديانا
سعر سترة الأميرة ديانا

ويقدم هذا المزاد فرصة فريدة لهواة الجمع والمعجبين بالأميرة ديانا، لامتلاك تذكار ملموس ومعتز بأسلوبها وتراثها الأيقوني.

وكانت أميرة ويلز بارعة في توظيف خزانة ملابسها دبلوماسياً. سواء من خلال اختيار ملابس لمصممين من الدول التي كانت تزورها، أو انتقاء الألوان والرموز المرتبطة بالهويات الوطنية للمضيفين.

المصدرموقع bnn، وطن

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