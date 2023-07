زيلينسكي عاريا.. صور سربها صديق سابق انقلب عليه تثير جدلا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سخر منتج أفلام ومخرج ومؤلف أوكراني من رئيس بلاده فولوديمير زيلينسكي، وظهر “إيغور لوباتينوك” خلال فقرة ترفيهية من برنامج “كفارتال- 95″ وهو يرتدي ملابس داخلية سفلية فقط إلى جانب شخص آخر، هو الرئيس الحالي زيلينسكي.

ونشر الصورة التي التقطت من الخلف عام 2014 عندما كان زيلينسكي يعمل ممثلا كوميديا، وعلق عليها :”خمنوا من الرجل على اليسار”.

وكان المخرج الأوكراني الموالي لروسيا، إيغور لوباتيونوك، قد اتهم زيلينسكي بأنه خان مصالح أوكرانيا من خلال الإخلال بوعده بإنهاء الصراع في دونباس.

Guess who is that man on the left?? pic.twitter.com/fNS3dSQjej

— Igor Lopatonok (@lopatonok) July 15, 2023