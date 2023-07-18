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زيلينسكي عاريا.. صور سربها صديق سابق انقلب عليه تثير جدلا (شاهد)

الصور العارية للرئيس الأوكراني زيلينسكي تثير الجدل: الصور التي سربها صديق سابق تكشف عن جانب غير معروف من حياة الرئيس

كتب خالد الأحمد
زيلينسكي عاريا.. صور سربها صديق سابق انقلب عليه تثير جدلا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وطن- سخر منتج أفلام ومخرج ومؤلف أوكراني من رئيس بلاده فولوديمير زيلينسكي، وظهر “إيغور لوباتينوك” خلال فقرة ترفيهية من برنامج “كفارتال- 95″ وهو يرتدي ملابس داخلية سفلية فقط إلى جانب شخص آخر، هو الرئيس الحالي زيلينسكي.

ونشر الصورة التي التقطت من الخلف عام 2014 عندما كان زيلينسكي يعمل ممثلا كوميديا، وعلق عليها :”خمنوا من الرجل على اليسار”.

صورة زيلينسكي التي التقطت من الخلف عام 2014 عندما كان زيلينسكي يعمل ممثلا كوميديا
صورة زيلينسكي التي التقطت من الخلف عام 2014 عندما كان زيلينسكي يعمل ممثلا كوميديا

وكان المخرج الأوكراني الموالي لروسيا، إيغور لوباتيونوك، قد اتهم زيلينسكي بأنه خان مصالح أوكرانيا من خلال الإخلال بوعده بإنهاء الصراع في دونباس.

وأضاف لوسائل إعلام روسية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ارتكب أكبر خيانة لمصالح البلاد.

هاجم الرئيس الأوكراني بشدة

وخاطب لوباتيونوك رئيس بلاده زيلينسكي قائلاً :”أنت أكبر كذبة في عصرنا وأكبر خيانة لمصالح أوكرانيا. والمسؤول عن كل هذا الحزن”.

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وأضاف:” لو تم تنفيذ اتفاقيات مينسك، لما حدث هذا أبدًا. يا له من شرّ ماي حدث، يا له من عار ما وقع!”.

ولفت “لوباتيونوك” إلى أن شعب أوكرانيا اختار زيلينسكي لأنهم لا يريدون حربًا في دونباس. وذكّر رئيس بلاده بأنه كان قد وعد في خطاب تنصيبه، في 20 مايو 2019، بإنهاء الصراع.

وإيغور لوباتيونوك (55 عامًا)، هو مخرج ومنتج أفلام وثائقية أوكراني حامل للجنسية الأمريكية، معروف بعمله في مجال التلوين والتحويل ثلاثي الأبعاد.

من أشهر أعماله الفيلم الوثائقي “In the Struggle for Ukraine” الذي يحكي عن الأحداث في البلاد بعد الثورة البرتقالية و Euromaidan.

زيلينسكي الـ “كوميدي”

يذكر أن زيلينسكي اشتهر لسنوات عديدة بين زملائه الأوكرانيين قبل توليه رئاسة أوكرانيا بحسه الفكاهي، وعمل ممثلًا كوميديًا ومديرًا تنفيذيًا في التلفزيون والسينما. وقاد فرقته الكوميدية (كفارتال 95) قبل تقلّده منصب رئيس البلاد في مايو/أيار 2019.

كما أسس زيلينسكي منظمة رابطة الضحك غير الحكومية، وأنتج 10 أفلام طويلة فاز خلالها بأكثر من 30 جائزة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والمنتديات الإعلامية.

المصدرتويتر، وطن

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