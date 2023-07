رفضه برشلونة وتعاقد معه تشيلسي.. من هو البرازيلي المُوهوب أنجيلو غابرييل ؟!

- Advertisement -

وطن- تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، مع النجم البرازيلي الشاب والموهوب أنجيلو غابرييل صاحب ال18 عاماً، قادماً من صفوف نادي سانتوس، بعدما رفض برشلونة التوقيع معه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، تعاقده مع لاعب الجناح البرازيلي الشاب أنجيلو غابرييل، بعد خوضه نحو 129 مباراة في مختلف المسابقات كمحترف مع نادي سانتوس البرازيلي.

ولم يكشف نادي تشيلسي (البلوز)، عن مدة تعاقده مع اللاعب أو حتى قيمة الصفقة المبرمة. مع ناديه السابق سانتوس البرازيلي، فيما اكتفى فقط بإعلان صفقة التعاقد معه.

وأشار نادي سانتوس بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، كان يحظى بالأفضلية لضم اللاعب، إلا أن النادي استشار النادي الكتالوني، ليرد عليه الأخير بأنه لن يمارس حق الشراء.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2023