رفضه برشلونة وتعاقد معه تشيلسي.. من هو البرازيلي المُوهوب أنجيلو غابرييل ؟!

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وطن- تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، مع النجم البرازيلي الشاب والموهوب أنجيلو غابرييل صاحب ال18 عاماً، قادماً من صفوف نادي سانتوس، بعدما رفض برشلونة التوقيع معه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، تعاقده مع لاعب الجناح البرازيلي الشاب أنجيلو غابرييل، بعد خوضه نحو 129 مباراة في مختلف المسابقات كمحترف مع نادي سانتوس البرازيلي.

من هو البرازيلي أنجيلو غابرييل؟!

ولم يكشف نادي تشيلسي (البلوز)، عن مدة تعاقده مع اللاعب أو حتى قيمة الصفقة المبرمة. مع ناديه السابق سانتوس البرازيلي، فيما اكتفى فقط بإعلان صفقة التعاقد معه.

وأشار نادي سانتوس بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، كان يحظى بالأفضلية لضم اللاعب، إلا أن النادي استشار النادي الكتالوني، ليرد عليه الأخير بأنه لن يمارس حق الشراء.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2023

وولد اللاعب الشاب غابرييل في ال21 من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2004 في البرازيل، كما وخاض أول مباراة له كانت وهو في عمر 15 عاماً و308 يوماً فقط. وكان حينها أصغر لاعب ينجح بالقيام بذلك. وفق لما ذكره بيان نادي سانتوس.

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سانتوس البرازيلي

كما وسجل البرازيلي الموهوب غابرييل أول أهدافه في ال7 من شهر إبريل/ نيسان عام 2021، في مسابقة كوبا ليبرتادوريس داخل شباك مرمى منافسه سان لورينزو، كأصغر لاعب يفعل ذلك.

أما عن مشاركات البرازيلي أنجيلو غابرييل، مع نادي سانتوس. في 129 مباراة. بمختلف المسابقات والبطولات، استطاع من خلالها اللاعب الشاب من تسجيل 4 أهداف. بينما ساهم في 10 أهداف لزملائه.

وتعاقد نادي تشيلسي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق. لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتولى مهمة التدريب مع بداية الموسم الجديد.

كما وسيلتقي البلوز أمام فريقا ريكسهام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني في مباريات وديات الأندية، قبيل لقاء ليفربول في أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في ال13 من شهر أغسطس/ أوت المقبل.