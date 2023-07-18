خبير يفجر مفاجأة بشأن البروتوكولات السلطانية العمانية (فيديو)

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وطن- أشاد الأكاديمي القطري راشد الهاجري، وهو خبير في البروتوكول الدولي والدبلوماسية العامة، ومؤسس ورئيس الأكاديمية الدبلوماسية، بـ “البروتوكول السلطاني العماني” معتبراً أنه الأكثر تنفيذاً وصرامة في المنطقة العربية والعالم فقط بعد المملكة المتحدة.

واعتبر “الهاجري” وهو الرئيس السابق للمركز الدبلوماسي لفض المنازعات الدولية، و سفير الدبلوماسيه الانسانية، أن العمانيين هم الأكثر تطبيقا للبروتوكولات على مستوى البعثات الرسمية في دول العالم.

وحلّ الأكاديمي القطري ضيفاً على برنامج البودكاست “دواير”، في حلقة الأحد، المُذاع على قناة “عكاس” في يوتيوب ومن تقديم الإعلامي الشابّ “محمد الرحبي”.

البروتوكلات السلطانية العمانية من الأقوى في العالم

وأجاب الهاجري خلال الحلقة، التي حظيت بتفاعل واسع من قبل العمانيين، عن أسئلة كثيرة شأن: ما هو البروتوكول؟ وما الفرق بين البرتوكول والاتكيت؟ وماهي كواليس البروتوكول الدولي؟.

وشدد الهاجري في المقابلة على التقيّد الكبير الذي تبديه الوفود الديبلوماسية العمانية خارج السلطنة وكذلك لدى المسؤولين والوزراء داخلها، في علاقة باحترام البروتوكولات السلطانية سواء من حيث الزيّ أو المواعيد أو الانضباط.

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وأشار أنه طيلة 30 سنة من عمله في الحقل الديبلوماسي العالمي، كوّن تجربة ثرية حول مختلف الحضارات والثقافات وتفاعل الشعوب مع البروتوكولات الرسمية في دولها.

ولاحظ أن الديبلوماسيين العمانيين هم الأشدّ حرصاً على تطبيق البروتوكولات السلطانية داخل وخارج السلطنة، بإتقان منقطع النظير حول العالم.