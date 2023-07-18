حركات أصالة مع زوجها في السيارة تثير الغضب.. أخرجت لسانها و”بوسة” مثيرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، إلى هجوم من متابعيها بعدما نشرت فيديو قصير يجمعها مع زوجها العراقي فائق حسن، في السيارة.

ونشرت أصالة الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وظهرت في السيارة في وضع رومانسي مع زوجها الشاعر فائق حسن.

حركات غير لائقة

وما أغضب الجمهور، حركات أصالة التي لا تناسب سنها، حيث أعطت قبلة في الهواء ثم أخرجت لسانها بطريقة غير لائقة.

وجاء في التعليقات: “يعني لازم نشوف غنجكم المقزز “.

وكتب آخر: “شو استفدنا لما طلعت لسانها يعني؟! يارب ثبت علينا العقل والدين”.

انقرض الرجال

وقالت متابعة: “يا ربي بلا جبر على هالعقول السخيفة والمقرفة”.

- Advertisement -

وهاجم آخر فائق حسن :” شوفوا هوي شو توتو.. مبسوط بمرتوا عم تعمل حركات خوتة ! عنجد هزلت انقرضوا الرجال”.

ووافقه متابع الرأي: “خذلكم هالخوتة صدقت حالها انها صغرت.. العمى بيكذبوا الكذبة ويصدقوها وبيصيروا يتصرفوا متل المراهقين”.

الحب الأبدي

على الصعيد الفني، أعلن فائق حسن عن دويتو يجمعه زوجته أصالة بالفنان العراقي ماجد المهندس.

ونشر زوج أصالة بوستر الأغنية عبر حسابه على “إنستغرام“.

ويظهر عليه ماجد المهندس وأصالة مع عنوان الأغنية “الحب الأبدي”.

وردت أصالة: “يا روحي حتّى أنا بالإنتظار لأغنيه منّ أحلى الأغاني وأصدق المعاني.. بترسم مشهد كلّه فنّ منّ كلّ النّواحي.. أغنيه بتضوي منّ جمالها”.