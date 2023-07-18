الثلاثاء, يوليو 18, 2023
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حياتنا

جيجي حديد تتورّط والقبض عليها متلبسة مع صديقتها! (شاهد)

قال إن مسؤولي الجمارك عثروا على الماريجوانا والأدوات الخاصة بتعاطيها في الأمتعة التي تعود لجيجي حديد في مطار أوين روبرتس الدولي

كتب أنس السالم
القبض على جيجي حديد
تم القبض على جيجي حديد والافراج عنها لاحقاً بعد العثور على المارجوانا في امتعة بطائرة خاصة
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وطن –  ألقى مسؤلو الجمارك في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، القبض على جيجي حديد عارضة الأزياء المعروفة؛ لحيازتها الماريجوانا، قبل أن يتمّ إطلاق سراحها .

تشير التقارير إلى أن العارضة وصديقتها وصلتا على متن طائرة خاصة، من الولايات المتحدة في 10 يوليو الجاري، لقضاء إجازة.

ويقال إن مسؤولي الجمارك عثروا على “الماريجوانا والأدوات الخاصة بتعاطيها في الأمتعة التي تعود لها، في مطار أوين روبرتس الدولي”.

وذكرت صحيفة محلية أنه تم نقل جيجي وصديقتها إلى مركز احتجاز السجناء قبل الإفراج عنهم بكفالة.

تم القبض على جيجي حديد في جزر كايمان لحيازتها الماريجوانا قبل أن يتمّ إطلاق سراحها
تم القبض على جيجي حديد في جزر كايمان لحيازتها الماريجوانا قبل أن يتمّ إطلاق سراحها

وأضافت الصحيفة أنه تم توجيه اتهامات للثنائي في 12 من يوليو الجاري أثناء مثولهما أمام المحكمة.

وذكرت أن جيجي وصديقتها اعترفتا بـ”الذنب” وتم تغريمهما بمبلغ 1000 دولار. وسجلها لا يزال نظيفاً حيث استمتعت حديد ببقية وقتها على الجزيرة.

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جيجي حديد تسافر ومعها الماريجوانا بشكل قانوني

قال ممثل عن العارضة لـصحيفة Mirror: “كانت جيجي تسافر ومعها الماريجوانا التي تم شراؤها بشكل قانوني في مدينة نيويورك بترخيص طبي”.

كما أن استخدام الماريجوانا يعتبر قانونيًا “للاستخدام الطبي” في جزر كايمان منذ عام 2017.

 

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لكنّ مصدراً قال لموقع TMZ أن الماريجوانا لم يتم العثور عليها فعليًا في حقيبة جيجي حديد الشخصية. وورد أنها كانت في إحدى حقائب أحد المسافرين الآخرين.

ومع ذلك، نظرًا لأن الطائرة الخاصة كانت باسمها، يقال إن جميع محتويات الركاب أصبحت مسؤوليتها.

ولا يبدو أن الحادث قد أضعف معنويات جيجي، حيث نشرت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا صورًا من اجازتها، مع صديقاتها .

جيجي حديد وصديقاتها
جيجي حديد وصديقاتها

وقبل 3 أيام، نشرت جيجي حديد صوراً كشفت فيها عن وشم التنين الذي رسمته على مؤخرتها.

جيجي حديد تعرض وشم التنين على مؤخرتها
جيجي حديد تعرض وشم التنين على مؤخرتها
المصدرMirror - tmz - mayoclinic - instagram

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