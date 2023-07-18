جيجي حديد تتورّط والقبض عليها متلبسة مع صديقتها! (شاهد)

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وطن – ألقى مسؤلو الجمارك في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، القبض على جيجي حديد عارضة الأزياء المعروفة؛ لحيازتها الماريجوانا، قبل أن يتمّ إطلاق سراحها .

تشير التقارير إلى أن العارضة وصديقتها وصلتا على متن طائرة خاصة، من الولايات المتحدة في 10 يوليو الجاري، لقضاء إجازة.

ويقال إن مسؤولي الجمارك عثروا على “الماريجوانا والأدوات الخاصة بتعاطيها في الأمتعة التي تعود لها، في مطار أوين روبرتس الدولي”.

وذكرت صحيفة محلية أنه تم نقل جيجي وصديقتها إلى مركز احتجاز السجناء قبل الإفراج عنهم بكفالة.

وأضافت الصحيفة أنه تم توجيه اتهامات للثنائي في 12 من يوليو الجاري أثناء مثولهما أمام المحكمة.

وذكرت أن جيجي وصديقتها اعترفتا بـ”الذنب” وتم تغريمهما بمبلغ 1000 دولار. وسجلها لا يزال نظيفاً حيث استمتعت حديد ببقية وقتها على الجزيرة.

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جيجي حديد تسافر ومعها الماريجوانا بشكل قانوني

قال ممثل عن العارضة لـصحيفة Mirror: “كانت جيجي تسافر ومعها الماريجوانا التي تم شراؤها بشكل قانوني في مدينة نيويورك بترخيص طبي”.

كما أن استخدام الماريجوانا يعتبر قانونيًا “للاستخدام الطبي” في جزر كايمان منذ عام 2017.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

لكنّ مصدراً قال لموقع TMZ أن الماريجوانا لم يتم العثور عليها فعليًا في حقيبة جيجي حديد الشخصية. وورد أنها كانت في إحدى حقائب أحد المسافرين الآخرين.

ومع ذلك، نظرًا لأن الطائرة الخاصة كانت باسمها، يقال إن جميع محتويات الركاب أصبحت مسؤوليتها.

ولا يبدو أن الحادث قد أضعف معنويات جيجي، حيث نشرت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا صورًا من اجازتها، مع صديقاتها .

وقبل 3 أيام، نشرت جيجي حديد صوراً كشفت فيها عن وشم التنين الذي رسمته على مؤخرتها.