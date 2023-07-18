القصر الملكي البريطاني يختار باحثة عُمانية لتقديم المشورة للملك تشارلز الثالث حول هذا الأمر!

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وطن- في واقعة تدعو للفخر، قدم القصر الملكي في المملكة المتحدة، الباحثة والاكاديمية العمانية، الدكتورة لمياء الحاج لتكون أحد العربية الوحيدة وواحدة من 3 نساء تم اختيارهن للقاء الملك تشارلز الثالث للحديث عن تغيرات المناخ.

وعبرت الدكتورة لمياء الحاج عبر حسابها على “انستغرام” عن سعادتها بتلبية دعوة شخصية من القصر الملكي البريطاني للمشاركة في “جلسة حوارية مغلقة” مع ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث.

وكشفت بأن الدعوة كانت للحديث وإبداء الرأي، وتقديم المشورة للملك تشارلز الثالث وعدد من الشخصيات المنتقاة -وعددهم ٢٢ فردا، بينهم ٣ نساء فقط- هن:رئيسة جامعة كامبريدج، و رئيسة جامعة اوكسفورد، ولمياء الحاج، للحديث حول موضوع التغير المناخي والتوجه العالمي للطاقات النظيفة.

ونوهت إلى أنه استعرض خلال الجلسة المغلقة بعض النقاط الأساسية المتعلقة بالمقومات التي تتمتع بها سلطنة عمان، وما لها من أثر في جلب الاستثمار العالمي.

ووفقا لصحيفة “عمان ديلي” الناطقة بالإنجليزية، فإن لقاء الدكتورة لمياء الحاج، الأستاذة المشاركة في جامعة السلطان قابوس، بالملك تشارلز الثالث جاء بهدف الحديث جول”ابتكار التحول الأخضر” ، كجزء من أسبوع لندن للعمل المناخي.

وفي حديثها للصحيفة عن الدعوة، قالت لمياء الحاج:” لقد شعرت بسعادة غامرة وتكريم وتواضع لتلقي دعوة شخصية من قصر باكنغهام للقاء الملك تشارلز.

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الاجتماع يمهد إلى COP28الذي سيعقد في الامارات

وأوضحت أن الدعوة طلبت أن “أنضم إلى جلالة الملك في مناقشة مائدة مستديرة خاصة والتي تعد جزءًا من أسبوع لندن للعمل المناخي ، وهو علامة رئيسية على الطريق إلى COP28 “. ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر”.

ووفقا للصحيفة، فإن حقيقة أن لمياء الحاج هي قائدة عالمية شابة ، ومستشارة في المنتدى الاقتصادي العالمي وداعية للعلوم وتمكين الشباب من الشرق الأوسط ، كانت لصالحها لاختيارها لحضور المائدة المستديرة السنوية المرموقة مع الملك تشارلز – حامل شعلة حريص العمل العالمي تجاه تغير المناخ.

واحدة من بين 22 خبيرا

ولفتت إلى أنها كانت من بين 22 من المدعوين الرئيسيين ، جميعهم من رواد تغير المناخ من جميع أنحاء العالم ، الذين التقوا على هامش المنتدى.

ونوهت إلى أن المنتدى ضم 700 من صانعي السياسات والمستثمرين ومقدمي حلول تكنولوجيا المناخ وقادة الأعمال والمبتكرين لتحفيز الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بشأن المناخ ، ودفع التعاون الجذري والتمويل والابتكار اللازم لتحقيق أهداف المناخ.