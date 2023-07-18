إنشاء صندوق الثروة السيادي الكويتي.. هل يعالج ما أفسدته السياسة؟

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وطن- تستعد دولة الكويت، لإنشاء صندوق ثروة سيادي جديد لتطوير المشاريع العملاقة وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعها الخاص؛ بهدف تعزيز اقتصادها وجعله أقل اعتمادًا على النفط.

وسيقود صندوق سيادة للتنمية الجديد، مشاريع استثمارية محلية تهدف إلى دعم وتنويع الاقتصاد الكويتي، حسبما كشفته خطط حكومية.

وتمتلك الدولة الخليجية بالفعل، هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) بأصول تبلغ حوالي 803 مليارات دولار وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادية.

والهيئة العامة للاستثمار هي خامس أكبر صندوق للثروة السيادية على مستوى العالم، وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الرابع بقيمة 853 مليار دولار ، وثاني أكبر صندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وفقًا للمعهد.

وقال موقع المونيتور، إنه تم تكليف وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بدراسة خطط الصندوق المقترح، فيما لم يتم الكشف عن أي قيمة للصندوق أو المشاريع المحددة التي سيضطلع بها.

وتعرضت الهيئة العامة للاستثمار لانتقادات لأنها سمحت للمشاركة السياسية بإعاقة نموها وفعاليتها، مقارنة بالتنويع السريع لجيرانها الخليجيين.

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وأدى التعثر بين الحكومة الكويتية المعينة والبرلمان المنتخب، إلى إبطاء عملية صنع السياسات الاقتصادية الفعالة، وبالتالي إصلاح الأجندة لتقليل الاعتماد على النفط.

وقال روبرت موجيلنيكي كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: “شهدت الكويت عدة حكومات متعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب برلمانات منحلة وانتخابات جديدة.. هذه الاضطرابات السياسية لم تدعم صنع سياسة اقتصادية فعالة”.

نمو اقتصادي متغير

وكان النمو الاقتصادي متغيرًا بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة. فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -8.9٪ في عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى جائحة فيروس كورونا العالمي، وارتفع بنسبة 1.3٪ في عام 2021 وارتفع إلى 8.3٪ في عام 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 0.9٪. هذا العام.

النفط الكويتي يهيمن على الناتج الإجمالي

وبنسبة 7٪ من احتياطيات النفط الخام في العالم، يمثل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للكويت ، ويشكل حوالي 95٪ من الصادرات وحوالي 90٪ من عائدات الصادرات الحكومية، وفقًا لإدارة التجارة الدولية.

وقالت كريستين سميث ديوان الباحثة المقيمة الأولى في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن ذروة أوجه القصور السياسية قد زادت، وفاقمت الوضع في السنوات الأخيرة.

وأضافت في حديث لموقع “المونيتور”: “عندما أعلنت الكويت حكومتها الجديدة للمرة السابعة في ثلاث سنوات في العقد الماضي أو نحو ذلك، تحولت الكويت إلى الداخل أكثر بسبب هذا النوع المتكرر من الأزمة السياسية”، وقد تم حل تلك الحكومة مرة أخرى مع حكومة جديدة تم تعيينها في يونيو.