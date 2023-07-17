هل تم إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات؟.. جهة رسمية تحسم الجدل

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وطن- في أول رد لها على الجدل الذي أثاره الإعلان عن حفل محتمل للفنان الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، مقرر إقامته في 28 يوليو الحالي، أمام أهرامات الجيزة، أصدرت نقابة “المهن الموسيقية” في مصر بيانا رسميا بخصوص هذا الحفل الذي وصف بـ”الشيطاني” والأنباء التي انتشرت عن احتمال إلغائه نظرا لحالة اللغط التي صاحبته.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر محمد عبد الله، إن الجهة الخاصة بإصدار تصريح حفل ترافيس سكوت تكون أولا من الجهات الأمنية المختصة ثم موافقة النقابة.

مبينا أنه حتى الآن لم تأت موافقة الجهات الأمنية لإقامة الحفل في الموعد المحدد.

وتابع عبد الله في مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن تصاريح حفلات الأجانب تكون مشروطة بموافقة الجهات الأمنية المختصة أولا ثم موافقة النقابة.

وأوضح أن في حال رفض الجهات الأمنية إقامة حفل ترافيس سكوت، فإن النقابة ستقوم بإلغاء ترخيص الحفل على الفور.

وأردف أن النقابة في انتظار الجهة الأمنية وموقفها من إقامة الحفل، ومن ثم سنرى قرار النقابة في نقطة التصريح بالحفل.

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وأضاف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: “مش بعتمد على أجهزة التواصل الاجتماعي بنعتمد على الأجهزة الأمنية هي الدليل بتاعنا في السماح بإقامة الحفل أم لا”، منوها بأنهم لم يتلقوا طلب بإقامة حفل لترافيس سكوت حتى الآن.

طقوس ماسونية وممارسات جنسية بحفلات ترافيس سكوت

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر طالبوا بإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت في مصر نظرا لـ الخلفية المتداولة عن الأخير، وأنه يعرف بكونه من أشد الداعمين للماسونية العالمية، ومنظمة “الأفروسنتريك” المناهضة لـ الهوية المصرية والتراث الحضاري المصري.

وتقدم المحامي “عمرو عبد السلام” بإنذارين ضد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لحثهما على إلغاء الحفل لممارسة المغني الأمريكي «طقوساً غير لائقة» خلال حفلاته.

وأشار المحامي المصري في إنذاره الموجه لوزيرة الثقافة، إلى أن قانون الرقابة الصادر عام 1955 رقم (430) نصت مواده على أن السلطات «لها الحق في منع أي مواد سمعية أو بصرية تهدد حماية الآداب العامة والنظام العام»، مشيراً إلى أن في حفل ترافيس «تُمارس طقوس غير لائقة دينياً تتعارض مع مفاهيم الدينين الإسلامي والمسيحي».

كما أن المادة الترويجية التي يستخدمها المغني الأمريكي تحتوي على أكواد ورموز ماسونية، وشهدت حفلاته الماضية ارتكاب أفعال مخلة بالآداب تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية مثل ممارسة الطقوس الشيطانية وممارسة الجنس، وتعاطي المواد المخدرة.

ترويج ألبوم يوتوبيا

ويعد حفل ترافيس سكوت المقرر أمام أهرامات الجيزة أول حفلاته للترويج لألبومه الجديد «يوتيوبيا» الذي يحمل رقم (4) في مسيرته الغنائية، والذي جاء بعد فترة غياب دامت أكثر من 5 سنوات عن تقديم الألبومات، والمقرر إطلاقه يوم حفل الأهرامات.

وسُجّل الألبوم بين الفترة من 2019 إلى 2023، مع شركتي «إيبك ريكوردز»، و«جاك ريكوردز»، ويتضمن 5 أغنيات، ولكنه لم يكشف بعدُ عن تفاصيلها، لكي يقدمها بشكل مفاجئ في حفلاته الجديدة.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم في حفل سكوت الأخير بالولايات المتحدة عام 2021 ، والذي وُصف بأنه أحد أكثر الحفلات دموية في تاريخ الولايات المتحدة ، ودفع أهالي الضحايا إلى رفع عشرات الدعاوى القضائية ضده.