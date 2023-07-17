الإثنين, يوليو 17, 2023
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حياتنا

نسرين طافش تقدم نصائحها الخاصة بعد الطلاق وتستمتع بوجبة سمك (شاهد)

حسمت نسرين طافش أمرها قبل أيام لتعلن طلاقها رسميا من الطبيب المصري شريف شرقاوي دون رجعة

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش تقدم نصائحها الخاصة بعد الطلاق وتستمتع بوجبة سمك (شاهد)
نسرين طافش
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وطن– لم تجعل الفنانة السورية نسرين طافش، الطلاق يؤثر على حياتها، بل اتخذت منه نقطة قوة وبدأت تقدم النصائح لمتابعيها.

ونشرت نسرين طافش عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، نصيحة مصورة لمتابعيها جاء فيها: “أخبر نفسك كل يوم أنك تستحق حياة طيبة.. تخلص من التوتر.. تنفس.. فكر وتخيل  أفكار وأحداث جميلة”.

كل شيء بخير

وتابعت: “التخيل قوة.. قل لنفسك أن كل شيء سوف يمر وكل شيء بخير”.

نسرين طافش
لم تكترث نسرين بأمر طلاقها

كما نشرت الفنانة السورية فيديو لأحد خبراء التنمية البشرية، مع تعليق “لنردد معاً من القلب.. نعم نحن كذلك اشعر بذلك وآمن به”.

واستعرضت نسرين طافش لياقتها البدنية بفيديو وهي تمارس اليوغا وبعض التمارين القاسية مع تعليق ” أنا نور روحي.. أنا جميلة وممتنة.. أنا في النعيم”.

ولم تنس نسرين أن تشارك متابعيها تفاصيل حياتها، حيث وثقت استمتاعها بوجبة سمك، وأوقاتها الممتعة مع قطها.

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نسرين طافش
استمتعت نسرين بوجبة سمك مميزة
نسرين طافش
شاركت نسرين صورة لقطها

وكانت الفنانة السورية قد حسمت أمرها قبل أيام لتعلن طلاقها رسميا من الطبيب المصري شريف شرقاوي دون رجعة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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