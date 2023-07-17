ميغان فوكس تتسلق شجرة ببكيني خيط لتستعرض وشم حوضها الجديد (شاهد)

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وطن- استعرضت ميغان فوكس جسدها في نزهة في الطبيعة، حيث تسلقت شجرة وهي ترتدي بيكيني خيط مثير.

نشرت ميغان فوكس الصور على انستجرام، لتستعرض الوشوم التي غطت حوضها بها. وذلك للتغطية على الوشم المخصص لزوجها السابق أوستن جرين.

ووسعت ميغان الوشم إلى كل حوضها، لترسم تكوين الثعبان والزهور.

ماشين غان كيلي يغازلها

جذبت جلسة التصوير انتباه خطيبها السابق ماشين غان كيلي الذي لم ينشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي عنهم منذ أن كانت هناك بعض الشائعات حول الخيانة.

سارع المغني إلى التعليق “إذا كان هذا ما يبدو عليه حيوان بري ، فسأجعله يداعبني”.

وعلقت ميغان على جلسة التصوير: “الغابة هي صديقي الأقدم” بينما تلائم ملابس السباحة اللون الأخضر من الشجرة.