الإثنين, يوليو 17, 2023
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حياتنا

ميغان فوكس تتسلق شجرة ببكيني خيط لتستعرض وشم حوضها الجديد (شاهد)

جذبت جلسة التصوير انتباه خطيب ميغان فوكس السابق ماشين غان كيلي الذي لم ينشر أي شيء عنهم منذ أن كانت هناك بعض الشائعات حول الخيانة

كتب رفيف عبدالله
ميغان فوكس تتسلق شجرة ببكيني خيط لتستعرض وشم حوضها الجديد (شاهد)
ميغان فوكس
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وطن- استعرضت ميغان فوكس جسدها في نزهة في الطبيعة، حيث تسلقت شجرة وهي ترتدي بيكيني خيط مثير.

نشرت ميغان فوكس الصور على انستجرام، لتستعرض الوشوم التي غطت حوضها بها. وذلك للتغطية على الوشم المخصص لزوجها السابق أوستن جرين.

ميغان فوكس
خضعت ميغان لجلسة تصوير فاضحة

ووسعت ميغان الوشم إلى كل حوضها، لترسم تكوين الثعبان والزهور.

ميغان فوكس
أزالت ميغان وشم يخص زوجها السابق

ماشين غان كيلي يغازلها

جذبت جلسة التصوير انتباه خطيبها السابق ماشين غان كيلي الذي لم ينشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي عنهم منذ أن كانت هناك بعض الشائعات حول الخيانة.

ميغان فوكس
لم يقاوم خطيبها السابق ماشين غان كيلي جمالها

سارع المغني إلى التعليق “إذا كان هذا ما يبدو عليه حيوان بري ، فسأجعله يداعبني”.

وعلقت ميغان على جلسة التصوير: “الغابة هي صديقي الأقدم” بينما تلائم ملابس السباحة اللون الأخضر من الشجرة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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