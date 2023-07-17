ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس.. ماهو الاسم العربي الشهير الذي اختارته له؟

- Advertisement -

وطن- أصبحت ليندسي لوهان أم أخيراً، بعدما أنجبت طفلها الأول من زوجها الإماراتي بدر شماس، وأطلقا عليه اسم لؤي.

وقال مدير أعمال ليندسي لوهان في بيان يوم الاثنين نقلته صحيفة “الصفحة السادسة“: “العائلة تحلق فوق القمر من الحب”.

ولد في دبي

وُلد الطفل في دبي ، حيث تعيش ليندسي لوهان وبدر الشماس ، على الرغم من عدم تحديد تاريخ ميلاده على الفور.

واختار الزوجان اسماً عربياً لطفلهما، وهو لؤي الذي يعني “درع” أو “حامي”.

استخدمت لوهان البالغة من العمر 37 عامًا سترة نيسيي “قريبًا” للإعلان عن حملها في شهر مارس.

متحمسون

وكتبت عبر انستجرام في ذلك الوقت: “نحن محظوظون ومتحمسون”.

- Advertisement -

وعلقت زميلتها النجمة أماندا سيفريد قائلة “هذه هي الأخبار الرائعة”.

أما زميلتها الأم الجديدة باريس هيلتون ، فقد كتبت: “مبروك حبيبتي! سعيدة جدًا من أجلك.. مرحبًا بك في نادي الأمهات”.

دبي آمنة

جاء الكشف عن حمل لوهان بعد أربعة أشهر من مشاركتها خططها العائلية المستقبلية مع بدر شماس.

قالت ليندسي في مقابلة في نوفمبر 2022: “أريد أن أنجب أطفال” ، مشيرة إلى أنها “تحدثت” مع شريكها حول ما إذا كانت ستستمر في العيش في دبي كآباء أم لا.

وأضافت: “الوضع آمن للغاية هناك ، والمدارس رائعة. إنه مختلف تمامًا عن كل شيء اعتدت عليه. … من الجيد أن يكون لدي عالم منفصل خاص بي”.

زواج سري

أعلنت لوهان وشماس عن علاقتهما الرومانسية في فبراير 2020.

في نوفمبر من العام التالي ، جثا رجل الأعمال الإماراتي على ركبة واحدة وطلب يدها.

ظهرت لوهان في وقت لاحق ترتدي خاتم خطوبتها لأول مرة في صور سيلفي جميلة على انستجرام.

وكتبت: “حبيبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي. بدر الشماس”.

تزوج الثنائي سرا في أبريل 2022 ، وانتظرت نجمة “Freaky Friday” حتى يوليو لتأكيد عقد قرانهما.