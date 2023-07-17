الثلاثاء, يوليو 18, 2023
الرئيسيةحياتناليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس.. ماهو الاسم العربي...
حياتنا

ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس.. ماهو الاسم العربي الشهير الذي اختارته له؟

جاء الكشف عن حمل ليندسي لوهان بعد أربعة أشهر من مشاركتها خططها العائلية المستقبلية مع بدر شماس

كتب رفيف عبدالله
ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر الشماس.. اختارا اسماً عربياً شهيراً له!
ليندسي لوهان وبدر شماس
- Advertisement -

وطن- أصبحت ليندسي لوهان أم أخيراً، بعدما أنجبت طفلها الأول من زوجها الإماراتي بدر شماس، وأطلقا عليه اسم لؤي.

وقال مدير أعمال ليندسي لوهان في بيان يوم الاثنين نقلته صحيفة “الصفحة السادسة“: “العائلة تحلق فوق القمر من الحب”.

ليندسي لوهان وزوجها
استقبلت ليندسي لوهان وزوجها بدر شماس طفلهما الأول

ولد في دبي

وُلد الطفل في دبي ، حيث تعيش ليندسي لوهان وبدر الشماس ، على الرغم من عدم تحديد تاريخ ميلاده على الفور.

واختار الزوجان اسماً عربياً لطفلهما، وهو لؤي الذي يعني “درع” أو “حامي”.

استخدمت لوهان البالغة من العمر 37 عامًا سترة نيسيي “قريبًا” للإعلان عن حملها في شهر مارس.

ليندسي لوهان وزوجها
وأعلنت الممثلة حملها في آذار (مارس) ببدلة نيسيي “قريباً”

متحمسون

وكتبت عبر انستجرام في ذلك الوقت: “نحن محظوظون ومتحمسون”.

- Advertisement -

وعلقت زميلتها النجمة أماندا سيفريد قائلة “هذه هي الأخبار الرائعة”.

ليندسي لوهان وزوجها
تزوج الوالدان الجديدان في أبريل 2022

أما زميلتها الأم الجديدة باريس هيلتون ، فقد كتبت: “مبروك حبيبتي! سعيدة جدًا من أجلك.. مرحبًا بك في نادي الأمهات”.

دبي آمنة

جاء الكشف عن حمل لوهان بعد أربعة أشهر من مشاركتها خططها العائلية المستقبلية مع بدر شماس.

ليندسي لوهان وزوجها
تمت خطبة لوهان وشماس في نوفمبر 2021

قالت ليندسي في مقابلة في نوفمبر 2022: “أريد أن أنجب أطفال” ، مشيرة إلى أنها “تحدثت” مع شريكها حول ما إذا كانت ستستمر في العيش في دبي كآباء أم لا.

وأضافت: “الوضع آمن للغاية هناك ، والمدارس رائعة. إنه مختلف تمامًا عن كل شيء اعتدت عليه. … من الجيد أن يكون لدي عالم منفصل خاص بي”.

زواج سري

أعلنت لوهان وشماس عن علاقتهما الرومانسية في فبراير 2020.

في نوفمبر من العام التالي ، جثا رجل الأعمال الإماراتي على ركبة واحدة وطلب يدها.

ظهرت لوهان في وقت لاحق ترتدي خاتم خطوبتها لأول مرة في صور سيلفي جميلة على انستجرام.

ليندسي لوهان وزوجها
أعلن الزوجان عن علاقتهما الرومانسية في فبراير 2020

وكتبت: “حبيبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي. بدر الشماس”.

تزوج الثنائي سرا في أبريل 2022 ، وانتظرت نجمة “Freaky Friday” حتى يوليو لتأكيد عقد قرانهما.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ليندسي لوهان تسبح عارية داخل منتجع فاخر في سلطنة عمان

حياتنا

شاهد أين ظهرت ليندسي لوهان وزوجها الإماراتي لأول مرة منذ زواجهما! (صور)

حياتنا

من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان الذي قالت عنه: “أنا منبهرة لأنك زوجي”!

حياتنا

ليندسي لوهان تتزوج الإماراتي بدر شماس وتنشر أول صورة في أحضانه! (شاهد)

حياتنا

ناشطون يحذرون بدر شماس من ماضي ليندسي لوهان: مدمنة مخدرات وعلاقات حميمية!

حياتنا

ليندسي لوهان تُعلن خطبتها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس بصور حميمية

الهدهد

صور فاضحة للممثلة الأمريكية “ليندسي لوهان” .. ما علاقة “بن سلمان”؟؟

الهدهد

والد الممثلة ليندسي لوهان يعترف بعلاقة “الحب” بينها وبين “بن سلمان” وهذا ما كشفه

حياتنا

ليندسي لوهان تطلب من فريق التصوير تعري لهذا السبب المثير

حياتنا

القرآن الكريم اعجبها كثيرا ليندسي لوهان تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

حياتنا

«» بعد ظهورها حجاب مؤخراً جلسة تصوير “فاضحة” للنّجمة “ليندسي لوهان”!

حياتنا

“” بعد قصة اسلامها ليندسي لوهان تسبح بـ”البوركيني”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. هل يشعل رد فعل عنيفا؟

“سأري الإمارتيين ما يمكنني فعله بهم”.. محمد بن سلمان هدد بن زايد بعقوبات تفوق ما حدث مع قطر

حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك المصري

وزير السياحة السعودي يدعو السعوديات لقضاء إجازاتهن داخل المملكة بدون حجاب! (شاهد)

دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: “أمتلك الحقوق وسأفعلها”

فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان

شاهد ما فعله السلطان هيثم بن طارق أمام فندق شهير قبل أكثر من 35 عاما

الأسد وفيديو لا يصدق من ليبيا.. هل يعقل هذا المشهد؟

أفقد علاء مبارك أعصابه.. “ضياء رشوان” يُحرج جمال مبارك بسؤال صادم من السعودية

محمد صلاح في حوض متجمّد وليفربول يعمل على إنقاذه بخطة جهنمية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC