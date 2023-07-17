لهذا السبب الصادم..لا يجب عليك إستخدام منشفة لتجفيف وجهك

- Advertisement -

وطن- كشف تقرير جديد عن أن تجفيف الوجه بالمنشفة يؤدي إلى مشكلات لا حصر لها على الوجه.

على وسائل التواصل الإجتماعي، يعد تحديد ما هو ضروري لنظام العناية بالبشرة الخاص بك صعبًا مع وجود الكثير من المعلومات.

في هذا السياق، حذرت أخصائية العلاج التجميلي فاطمة جوندوز من أن استخدام المنشفة – لتجفيف الوجه بعد غسله بالماء – قد يسبب أضرارا بالغة لبشرتك وقد يعرضك لخطر ظهور البثور والالتهابات.

أضرار يمكن أن تلحق بوجهك عند تجفيفه بالمنشفة

متحدثة لصحيفة إكسبرس البريطانية، قالت جوندوز، إنه إذا أراد المرء الحفاظ على صحة وجهه، لا يجب عليه أبداََ استخدام المنشفة لتجفيفه، حيث قد يؤدي فرك الوجه بمنشفة إلى تعرضه لبعض الالتهابات السيئة.

تمتص المناشف الكثير من الماء وتبقى رطبة لساعات، لذا تكون أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا.

وعندما تقوم بفرك المنشفة على وجهك، فإنك تقوم بنقل كل هذه البكتيريا مباشرة على بشرتك، مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور البثور.

- Advertisement -

وقالت جوندوز في هذا السياق:”يمكن أن تكون المناشف موطنًا لحشرات مثل الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب أحيانًا مشاكل غير مريحة في المعدة.”

مضيفة:“يمكن أن تنتقل هذه الحشرات إلى جلدك وربما تسبب ظهور العدوى أو البثور.”

احذر من المناشف الخشنة

عند فرك وجهك بمنشفة خشنة، يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك.

وأوضحت جوندوز في هذا الإطار:”الفرك بقوة بإستعمال المناشف الخشنة يمكن أن يسبب حدوث تمزقات دقيقة وشقوق صغيرة في الجلد وضررًا طويل الأمد، مما يجعلها عرضة للعدوى والتجاعيد.”

علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الماصة للمنشفة يمكن أن تجعل بشرتك خالية من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى الجفاف.

ما الحل؟

إذا أردت إستعمال منشفة، اقترحت الخبيرة إستعمال منشفة نظيفة وناعمة للحفاظ على صحة الوجه.

